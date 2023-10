L’aperçu du week-end – 19 octobre 2023









RICHMOND, Virginie (19 octobre 2023) – Le dernier week-end du Soccer féminin de la CAA met en lumière le calendrier à venir, tandis que des matchs de ligue cruciaux vous attendent dans une foule d’autres sports.

Football féminin

Quatre équipes – Hofstra, Towson, Monmouth et Northeastern – ont mérité leur place dans le championnat CAA à six équipes qui débutera jeudi prochain, avec cinq autres – William & Mary, Stony Brook, UNCW, Campbell et Delaware – en lice pour le titre. deux derniers.

Un seul point ce week-end est tout ce dont la Tribu a besoin pour décrocher et ils auront deux opportunités à domicile, mais contre deux des quatre premiers du classement de la ligue, accueillant Towson jeudi (19h, FloFC) et Northeastern dimanche (12h). pm). Le seul match restant de Stony Brook aura lieu à Brookline jeudi avec un voyage dans le nord-est (18 h, FloFC), tandis que l’UNCW se dirige vers le nord pour affronter Drexel jeudi (18 h, FloFC) et le Delaware dimanche (13 h, FloFC). Les Blue Hens accueilleront Hampton jeudi (18h, FloFC) et Campbell accueillera Elon jeudi (19h) avant de se rendre à Monmouth dimanche (13h, NBC Sports Philadelphia, FloFC).

Les quatre premiers du classement de la saison régulière sont tous en lice pour la tête de série et l’équipe dont le calendrier a le plus d’impact est le leader de la ligue, Hofstra. La Pride prend la route pour affronter Monmouth jeudi (18h, NBC Sports Philadelphia, FloFC) et Towson dimanche (13h, FloFC). | Horaire du week-end

Football masculin

Les festivités de retour à Long Island prévoient une matinée le vendredi, alors que Stony Brook, premier place, accueillera une équipe de Monmouth visant à décrocher sa première apparition dans le championnat CAA (13 heures, FloFC).

Chaque équipe commence le week-end en lice pour le tournoi à six équipes qui débute le 2 novembre, faisant des quatre matchs de championnat des batailles cruciales. Elon se rendra à Charleston (13h00, FloFC), le Delaware se rendra à l’UNCW (14h00, FloFC), Drexel se rendra à Hofstra (19h00, FloFC) et William et Mary affronteront Campbell (19h00), tandis que Northeastern profitera de sa semaine de congé pour accueillir Rutgers (14h, NESN+, FloFC). | Horaire du week-end

Volley-ball

Le volleyball de la CAA commence plus tôt que d’habitude cette semaine alors que William & Mary accueillera North Carolina A&T jeudi et vendredi. Le week-end se poursuit samedi et dimanche avec des affrontements clés, notamment une bataille entre les équipes de deuxième place – Campbell et Northeastern – et le Delaware accueillant Hofstra, séparés par un match au classement de la conférence. De plus, Towson cherche à rester à la première place, divertissant Stony Brook dans un match revanche du match de quart de finale de la CAA de l’année dernière, tandis que Charleston accueille Elon et l’UNCW se rend à Hampton. Neuf matchs peuvent être vus ce week-end sur FloVolleyball, tandis que le combat de dimanche du Delaware contre Hofstra sera télédiffusé localement sur Delmarva Sports Network. | Horaire du week-end

Hockey sur gazon

C’est l’avant-dernière fin de semaine de hockey sur gazon de la CAA, et nous pourrions en apprendre beaucoup sur le terrain des tournois de conférence vendredi prochain. Monmouth a décroché sa place dans le Championnat CAA le week-end dernier, et au début de la semaine, six équipes se battent pour les trois dernières places ; cependant, le peloton peut être décidé d’ici la fin de la nuit de vendredi. Drexel et William & Mary peuvent décrocher une place pour le tournoi CAA avec des victoires, tandis que Northeastern obtient sa candidature avec une victoire et une défaite contre le Delaware.

Vendredi, l’action commence à 15 heures, avec Northeastern accueillant Hofstra (NESN, FloLive) avant que Drexel ne divertisse le Delaware (FloLive) et que Monmouth rende visite à William & Mary (FloLive) à 16 heures. Le week-end se poursuit dimanche avec cinq matchs hors conférence, dont deux seront sur FloLive. | Horaire du week-end

Natation et plongée

L’action de vendredi est soulignée par la visite de l’UNCW de Caroline du Nord (14h00, FloSwimming) dans l’une des sept compétitions contre des ennemis de l’ACC et/ou de la SEC pour les Seahawks cette saison, tandis que Towson se rend à Old Dominion (15h00).

Samedi, le Delaware ouvre sa liste en accueillant Yale (12h00, FloSwimming), Towson et William & Mary se rencontrent lors d’une conférence à Williamsburg (11h00), tandis que Monmouth accueille à Fordham (12h00) et Drexel prendra le relais. petit déplacement à La Salle (10h).

Le golf

Du côté des hommes, Hofstra disputera deux tournois la semaine prochaine, en participant au Lehigh Invitational (vendredi/samedi) – où la Pride sera rejointe par Monmouth et Towson – avant une bataille de Long Island au LIU Nassau Intercollegiate. (Lun/mar). Campbell et William & Mary visiteront Furman (dim/lundi), tandis que Drexel – fraîchement sorti de son quatrième championnat de ville consécutif – se rendra aux Outer Banks pour l’ODU/OBX Intercollegiate (dim-mar).

Chez les femmes, le Delaware accueille le Lady Blue Hen Invitational à Rehoboth Beach (samedi/dimanche) et sera rejoint par William & Mary, Campbell se rendra à Savannah pour The Southern (lundi/mar), Elon se rendra à Spartanburg pour l’événement de Wofford. (lundi/mardi), et Monmouth suivra son équipe masculine avec deux jours dans la Lehigh Valley (lundi/mardi).

