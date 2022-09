Le teaser de la seizième saison de la prochaine émission de téléréalité de Salman Khan, Bigg Boss, est sorti le dimanche 11 septembre, et dès son lancement, le clip mettant en vedette l’acteur de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est devenu viral et a créé un énorme buzz en ligne pour Big Boss 16.

Le clip a commencé par un petit aperçu des concurrents précédents, notamment Shilpa Shinde, Hina Khan, Gauahar Khan, Tanisha Mukerjee et les favoris des fans Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill. Le public a adoré la chimie entre Sidharth et Shehnaaz dans Bigg Boss 13 et les a surnommés SidNaaz.

Les fans de SidNaaz sont devenus émus en voyant leur aperçu et ont commencé à partager la promo sur Twitter. Un utilisateur de Twitter a écrit : “Oh mon cœur, ils te manquent tellement, dis-moi ce qu’est BIGG BOSS sans #SidNaaz, c’est le vrai OG !!”, tandis qu’un autre a tweeté : “Nouvelle promo BiggBoss avec nos bébés au début !! “.

Oh, mon cœur leur manque tellement… dis-moi ce qu’est BIGG BOSS sans #SidNaaz hé, c’est le vrai OG !! #SidharthShukIa #ShehnaazGill Je t’aime SID SHUKLA

LES DÉBUTS DE SHEHNAAZ À BOLLYWOOD pic.twitter.com/BI92LRVEvg– Dame Shukla (@imrealsunshine) 11 septembre 2022

Nouvelle Promo BiggBoss avec nos bébés dans la rentrée !!#SidNaazpic.twitter.com/JTOADkWhAN— sheema | joues 71e (@sidnaazkisheemz) 11 septembre 2022

SANS Nom de #SidNaaz grand patron Adhura hai LES DÉBUTS DE SHEHNAAZ À BOLLYWOOD#BiggBoss16#ShehnaazGiII #SidharthShuklaLivesOn pic.twitter.com/3tc2uFwiPV— vineet Sidnaaz baba (@HariyanaJaat) 12 septembre 2022

Pendant ce temps, Salman est vu révéler une grande tournure dans la promo en disant que Bigg Boss lui-même jouera cette saison. La promo a été partagée sur la page Instagram de Colors TV avec la légende : « Inn 15 saalon mein sabne khela apna apna game, lekin ab baari hai Bigg Boss ke khelne ki. Dekhiye #BiggBoss16 jald hi, sirf #Colors par ! ».





Shehnaaz et Sidharth avaient participé à la treizième saison de l’émission de télé-réalité où ils se sont rapprochés et se seraient impliqués dans une relation. L’acteur de Humpty Sharma Ki Dulhania a remporté la saison et l’actrice de Honsla Rakh a terminé deuxième derrière Asim Riaz, qui est arrivé deuxième.

LIRE | Shehnaaz Gill tient le bras de son frère Shehbaz Badesha inscrit avec le tatouage de Sidharth Shukla à Lalbaugcha Raja

Le défunt acteur Sidharth Shukla aurait eu 41 ans en décembre 2021 jusqu’à ce que sa disparition soudaine due à une crise cardiaque en septembre de l’année dernière ait laissé tout le monde choqué et dévasté. Shehnaaz a rendu un hommage réconfortant à Sidharth lors de la grande finale de Bigg Boss 15 au cours de laquelle Tejasswi Prakash a été annoncé vainqueur.