L’aperçu de la star de Margot Robbie laisse les fans en vouloir plus

La bande-annonce officielle du film Barbie de Greta Gerwig, mettant en vedette Margot Robbie en tant que poupée de mode, a été publiée par Warner Bros. Alors que les détails de l’intrigue ont été gardés secrets, le film a Barbie et Ken coincés dans le monde réel, où le premier apprend les difficultés d’être une femme vivante.

Ryan Gosling, qui incarne Ken, le jouet de longue date de Barbie, partage la vedette avec Robbie dans le film. Will Ferrell, Emma Mackey, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, Simu Liu, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne , Ritu Arya et Jamie Demetriou font partie des autres acteurs bien connus du casting.





Et, selon Variety, le film met également en vedette Alexandra Shipp de “Tick, Tick… Boom!” et Hari Nef de “And Just Like That” et “You” dans les parties secondaires.

“La vie en plastique n’est pas toujours fantastique”. C’est la pensée qui a traversé l’esprit de la cinéaste Greta Gerwig avant qu’elle ne prenne Warner Bros Barbie en tant que co-scénariste et réalisatrice.

Selon un rapport du portail de divertissement basé aux États-Unis, Deadline, le triple nominé aux Oscars, a ressenti plus tôt une combinaison d’excitation et de terreur avant de s’inscrire pour la prochaine fonctionnalité d’action en direct.

“C’était terrifiant. Je pense qu’il y a quelque chose à partir de cet endroit où c’est comme, Eh bien, tout est possible”, a déclaré la réalisatrice de Little Women dans le podcast de Levitating hit-maker Dua Lipa. Gerwig a admis plus tard qu’elle avait accepté de faire le film parce que cela la mettrait au défi de manière productive, a rapporté Deadline.

Lisez aussi : Barbie : les photos divulguées de Margot Robbie en tenue rose vif du plateau de tournage deviennent virales

“Habituellement, c’est là que se trouvent les meilleures choses. Quand vous êtes comme ça, je suis terrifiée par ça”, a-t-elle dit. “OK, je devrais probablement le faire.””, a ajouté le cinéaste.

Barbie sortira en salles le 21 juillet 2023.