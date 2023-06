LAPD récupère 7 millions de dollars en baskets Nike volées à l’intérieur de l’entrepôt

La police de Los Angeles récupère plus de 7 millions de dollars de baskets Nike volées qui auraient été glissées dans le port de Los Angeles.

La culture des baskets a évolué au point que les baskets recherchées ont presque autant de valeur que l’or. Certains enfants de moins de 18 ans gagnent plus de 100 000 $ par an en retournant des chaussures à temps partiel. Quand quelque chose atteint ce niveau de battage médiatique, cela entraîne automatiquement le crime avec lui. Selon Sole Retrieverplus de 7 millions de dollars en Nike des baskets ont été volées dans plusieurs conteneurs de fret près du port de Los Angeles.

Étonnamment, LAPD a pu récupérer les marchandises dans une intrigue bizarre. Les informations reçues par les autorités les ont conduits à un entrepôt à Torrance où les baskets se trouvaient juste. Une autre tournure de l’enquête est le fait que LAPD n’a procédé à aucune arrestation. On pourrait supposer qu’un entrepôt aussi grand compte tellement de personnes impliquées que tout le monde joue à l’idiot est un bon moyen d’échapper à la prison.

Il s’agit du deuxième vol de ce type pour Nike après que leurs conteneurs de stockage de Memphis aient été précédemment touchés. Dans ce cas, la plupart des baskets ont été vendues à StockX avant leur sortie, ce qui rend l’affaire facile à casser. Les baskets récupérées dans le buste de Los Angeles comprenaient des Drake et des Nike Nocta Glides et des Nike Panda Dunk Highs inédits.