LAPD pense que le meurtre de PnB Rock n’a peut-être pas été aléatoire

Dans les jours qui ont suivi le meurtre du rappeur de Philadelphie, PnB Rock LAPD révèle que leur enquête montre qu’il ne s’agissait peut-être pas d’un acte aléatoire.

PnB Rock a été assassiné à l’intérieur d’un Roscoe’s Chicken and Waffles la semaine dernière et depuis lors, le département de police de Los Angeles cherche des réponses et un mobile dans le meurtre. Alors que LAPD enquête, la communauté hip-hop pleure la perte d’un autre rappeur qui a échappé aux dangers de la communauté dans laquelle il a grandi pour être assassiné de sang-froid dans une autre ville. Fat Joe a qualifié le rappeur de l’un des emplois les plus dangereux et a critiqué ses assassins pour avoir pris son travail. Joe a également parlé de l’acte qu’il ne comprend pas pourquoi ils ne l’ont tout simplement pas volé, car se suicider n’a aucun sens. Maintenant selon TMZLAPD commence à penser que la raison pour laquelle sa vie a été prise n’est peut-être pas du tout aléatoire.

LAPD s’intéresse au bœuf et aux paroles passés de Pnb Rock, pensant que le meurtre n’aurait peut-être pas été aléatoire

Depuis son décès, les utilisateurs des médias sociaux ont fustigé la petite amie de PnB Rock pour avoir affiché l’emplacement du couple alors qu’il aurait d’abord affiché leur emplacement. La police enquête et pense qu’elle n’a peut-être rien à voir avec son meurtre. Apparemment, la même question que Fat Joe a posée sur la raison pour laquelle sa vie a été prise est la même chose qu’ils veulent savoir. Le fait qu’il ait été assassiné les fait pencher pour que le meurtre ne soit pas aléatoire. Les enquêteurs recherchent maintenant ses paroles et examinent également son temps à Atlanta et à Philadelphie pour relier les points avec tous les bœufs. Une chose est certaine, ils travaillent activement pour clore l’affaire et se penchent pour qu’elle ne soit pas aléatoire, ce qui n’est pas non plus une pensée aléatoire pour la police.