Après la fusillade mortelle du rappeur PnB Rock, LAPD met en alerte les prêteurs sur gages pour ses bijoux volés qui pourraient aider à attraper le tueur.

Plus tôt cette semaine, le rappeur Philly PnB Rock a reçu une balle dans la poitrine alors qu’il dînait au Roscoe’s Chicken & Waffles dans le sud de Los Angeles. Depuis son meurtre en plein jour, la police est en surmenage pour tenter de localiser le tireur sans beaucoup d’indices. La police a révélé que le tireur est entré dans le restaurant a tiré le coup de feu mortel puis a laissé une porte latérale entrer dans un véhicule de fuite.

La police pense qu’une publication Instagram a prévenu les tueurs et a mis les prêteurs sur gages en état d’alerte pour ses bijoux volés

Selon Personnes Le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, a déclaré qu’il s’agissait probablement d’une publication Instagram “alertant l’agresseur sur l’emplacement du rappeur”. Pour l’instant, la police recherche des images de sécurité pour trouver des indices et par TMZ la police a alerté de nombreux prêteurs sur gages pour qu’ils gardent un œil sur ses bijoux au cas où quelqu’un essaierait d’en tirer de l’argent. Ils ont parlé à ses proches pour obtenir des descriptions des objets volés et sont convaincus qu’ils procéderont à une arrestation et que les bijoux finiront par apparaître. Être pris avec les bijoux établirait un lien direct avec le crime et conduirait finalement à résoudre l’affaire.