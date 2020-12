Ludovic Orban a déjà fait la une des journaux dans sa Roumanie natale pour avoir comparé son président d’alors Traian Basescu à Sauron, le souverain du pays du Mordor dans Le Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien.

C’était en 2008, alors qu’Orban servait un mandat de huit mois en tant que ministre des Transports dans un gouvernement de courte durée du Parti national libéral (PNL).

Quelques mois plus tard, le PNL a été sévèrement battu aux élections et Orban est redevenu député de Bucarest.

Il faudrait presque dix ans avant qu’Orban ne devienne le chef du PNL, et il faudrait un autre passage à tabac aux urnes pour l’y amener. Lors des élections de 2016, le parti rival social-démocrate (PSD) dirigé par Liviu Dragnea, a balayé les urnes, remportant près de 45,5% des voix.

Le PNL, dirigé par Alina Gorghiu, a obtenu moins de 20%, et lorsque Gorghiu a démissionné, c’est Orban qui l’a remplacée, avec un 78% décisif des voix aux élections à la direction.

Le parcours ultérieur d’Orban, du chef d’un parti politique de centre-droit relativement marginal en 2017 au Premier ministre de la Roumanie deux ans plus tard, a peu à voir avec ses propres machinations politiques. Cela a beaucoup plus à voir avec l’effondrement spectaculaire du PSD.

Après avoir mené son parti à la victoire en 2016, Dragnea a été inculpé de corruption et deux ans plus tard condamné à trois ans et demi de prison. Pendant ce temps, la tentative du gouvernement PSD de modifier le code pénal du pays a conduit à des manifestations de rue massives.

En 2019, l’effondrement du gouvernement de Viorica Dancila, le remplaçant de Dragnea, a vu Orban nommé Premier ministre par le président Klaus Iohannis. Il a dirigé une coalition tripartite composée du PNL, du Parti du mouvement chrétien-démocrate (PMP) et de l’USR Plus, lui-même une coalition de deux petits partis libéraux avec un programme européen fort.

Malgré la pandémie de COVID-19 et un vote de défiance plus tôt cette année, cette coalition et la direction d’Orban ont tenu. Mais le 6 décembre, il fera face à son premier test de soutien public plutôt que politique lorsque la Roumanie se rendra aux urnes lors des premières élections législatives depuis 2016.

Orban et Iohannis, qui est également PNL, ont résisté aux appels à reporter les élections jusqu’en 2021, arguant que les mesures de sécurité – qui empêchent les gens de quitter leur domicile sauf pour les déplacements essentiels – garantiraient qu’il n’y aurait pas un autre pic dans les cas après le vote.

Mais malgré les manifestations de masse et le scandale de corruption qui a embrouillé le PSD, ni Orban ni son Parti national libéral (PNL) n’ont suscité beaucoup d’enthousiasme en Roumanie depuis leur arrivée au pouvoir. En conséquence, l’intérêt du public pour les élections de dimanche est limité.

Radu Magdin, analyste politique à Bucarest, a déclaré à Euronews que le taux de participation pourrait être historiquement faible, environ 30% du total des électeurs inscrits, contre 39,5% en 2016. Cela est en partie dû à la pandémie COVID-19, mais cela reflète également une déception parmi les électeurs dans leurs choix.

«Les gens sont évidemment préoccupés par le COVID-19 et ses conséquences sanitaires et économiques, mais beaucoup sont également déçus par ce que le PSD et le PNL ont à offrir», a déclaré Magdin.

Bien que le président Iohannis soit membre du PNL (et ancien chef du parti), la convention lui impose de nommer un Premier ministre dont le parti remporte la plus grande part des voix, ou est le plus susceptible de pouvoir former un gouvernement de coalition bénéficiant du soutien du parlement.

Plus le résultat est proche dimanche, plus la volonté politique du parlement de mettre sur pied un gouvernement est frénétique, en particulier compte tenu des rapports ces dernières semaines selon lesquels des fissures sont apparues entre les trois partis de la coalition gouvernementale actuelle d’Orban.

Et malgré l’effondrement très public du PSD entre 2016 et 2019, le parti conserve une large base de soutien. «Le PSD semble dans une position faible et isolée, mais a toujours de fortes racines locales», a déclaré Magdin.

Ces derniers jours, Iohannis a contesté l’idée de neutralité présidentielle lorsqu’il s’agit de nommer un Premier ministre, probablement convaincu que la coalition actuelle d’Orban peut gagner suffisamment de sièges pour former un autre gouvernement après le scrutin de dimanche.

En effet, c’est peut-être un fait accompli: même les attentes les plus optimistes pour le PSD ne prévoient pas qu’il remporte plus de 25% des voix nationales.

