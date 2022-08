L’apaisement des pressions inflationnistes donne un peu de répit à l’économie, pour l’instant

Un panier est vu dans un supermarché alors que l’inflation a affecté les prix à la consommation à Manhattan, New York, États-Unis, le 10 juin 2022.

Il y a à peine un mois, l’IPC affichait son gain le plus rapide sur 12 mois depuis novembre 1982, suivant une tendance qui a contribué à la contraction de la croissance économique au premier semestre de l’année, suscitant des rumeurs de récession.

Les prix sont restés stables pendant le mois, comme en témoignent les éléments suivis par le Bureau of Labor Statistics pour son indice des prix à la consommation. C’était la première fois que la mesure globale n’affichait pas d’augmentation d’un mois à l’autre depuis mai 2020, lorsque la mesure largement suivie a montré une légère baisse.

Si l’inflation a été la plus grande menace pour la croissance économique américaine, alors les données de juillet devraient fournir des signes qu’il y a au moins un certain soulagement dans le pipeline.

La majeure partie de la modération de l’inflation est due à une baisse des prix de l’énergie. L’essence a chuté de 7,7 %, la plus forte baisse mensuelle depuis avril 2020. Le mazout a chuté de 11 %, les prix des produits de base liés à l’énergie ayant baissé de 7,6 %.

“Tout le récit de la récession doit vraiment être mis de côté pour l’instant”, a déclaré Aneta Markowska, économiste en chef chez Jefferies. “Je pense que cela va passer à un récit plus fort pour plus longtemps, qui est vraiment soutenu par un renversement de l’inflation.”

Stephens a déclaré que le nombre d’enfants cherchant une aide alimentaire a environ doublé un an après le déclenchement de la pandémie de Covid, et l’organisation a du mal à suivre.

“Nous voyons beaucoup plus d’enfants entrer dans les garde-manger”, a déclaré Jilly Stephens, PDG de l’organisation. “L’insécurité alimentaire était insoluble avant même que la pandémie ne frappe. Maintenant, nous voyons encore plus de gens se tourner vers les garde-manger en raison de la hausse des prix.”

Cela cause des inquiétudes dans des endroits tels que City Harvest, qui aide à nourrir les New-Yorkais dans le besoin qui ont été particulièrement touchés par la flambée des prix qui a commencé l’année dernière.

Mais il y avait peu d’autres signes de baisse de l’inflation dans le rapport, avec des coûts alimentaires particulièrement élevés. L’indice alimentaire a en effet augmenté de 1,1 % sur le mois, et son rythme de 10,9 % au cours des 12 derniers mois est le plus élevé depuis mai 1979.

Malgré la flambée des prix, les consommateurs ont fait preuve de résilience, continuant à dépenser même avec des salaires corrigés de l’inflation qui se sont contractés de 3 % au cours de l’année écoulée.

Jonathan Silver, PDG d’Affinity Solutions, qui suit le comportement des consommateurs par le biais des transactions par carte de crédit et de débit, a déclaré que les dépenses étaient à un rythme sain, augmentant d’environ 10,5 % au cours de l’année écoulée, bien que l’inflation influence le comportement.

“Lorsque vous commencez à examiner des catégories spécifiques, il y a eu beaucoup de changements dans les dépenses et, par conséquent, certaines catégories sont plus touchées que d’autres par l’inflation”, a-t-il déclaré. “Les gens retardent leurs dépenses en articles discrétionnaires.”

Par exemple, il a déclaré que les dépenses des grands magasins avaient chuté de 2,4 % au cours de la dernière année, tandis que les dépenses des magasins discount avaient augmenté de 17 %. Les dépenses des parcs d’attractions ont diminué de 18 %, mais les salles de cinéma ont augmenté de 92 %. Certains de ces chiffres sont influencés par la hausse des prix, mais ils reflètent généralement également le niveau des transactions.

À mesure que l’inflation diminue, Silver s’attend à ce que les dépenses discrétionnaires augmentent.

“Nous pensons qu’il y aura un pic plus tard dans l’année qui créera une pente ascendante des dépenses dans les catégories clés où le consommateur a retardé et reporté ses dépenses”, a-t-il déclaré. “Les consommateurs peuvent obtenir un cadeau de vacances d’un certain soulagement sur les prix des denrées alimentaires.”

Entre-temps, le rythme d’inflation d’une année sur l’autre est toujours de 8,5 %. C’est juste à côté de la hausse la plus agressive en 40 ans et d’un “taux inquiétant”, a déclaré Rick Rieder, directeur des investissements des titres mondiaux à revenu fixe chez le géant de la gestion d’actifs BlackRock.

Au centre des inquiétudes concernant la croissance mondiale se trouve la Réserve fédérale et les inquiétudes que ses hausses de taux d’intérêt visant à contrôler l’inflation ralentiront tellement l’économie qu’elle tombera en récession.

Suite au rapport de mercredi, les traders ont changé leurs paris pour s’attendre à ce que la Fed augmente d’un demi-point de pourcentage en septembre, plutôt que la tendance précédente vers 0,75 point de pourcentage, une décision qui, selon Rieder, pourrait être erronée.

“La persistance de données d’inflation toujours solides observées aujourd’hui, lorsqu’elles sont combinées aux données solides du marché du travail de la semaine dernière, et peut-être surtout aux gains de salaires toujours solides, placent fermement les décideurs de la Fed sur la voie de la poursuite d’un resserrement agressif”, a-t-il écrit.