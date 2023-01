L’AP s’excuse pour “la référence inappropriée aux Français”

L’agence de presse a suggéré que les appeler “les Français” est “déshumanisant”

L’Associated Press s’est excusée et a supprimé un tweet informant les journalistes que «les Français» sont un terme à éviter avec «les malades mentaux» et «les handicapés». Les conseils de l’agence ont été ridiculisés en ligne, y compris par l’ambassade de France à Washington.

Le stylebook d’Associated Press est considéré comme l’un des guides les plus fiables sur l’utilisation de la langue anglaise pour les journalistes, et son édition 2022 contient 640 pages de règles sur la capitalisation, la ponctuation, l’orthographe et le jargon.

Le livre de style est constamment mis à jour, AP publiant régulièrement de nouveaux conseils via Twitter. Dans un tweet maintenant supprimé publié jeudi, l’agence a déclaré « Nous recommandons d’éviter les étiquettes générales et souvent déshumanisantes comme les pauvres, les malades mentaux, les Français, les handicapés, les diplômés. Utilisez plutôt des mots tels que personnes atteintes de maladies mentales. Et n’utilisez ces descriptions que lorsqu’elles sont clairement pertinentes. »

L’inclusion de “les Français” sur la liste a fait sensation. Scénariste Sarah Haider plaisanté qu’il y a « Rien de plus déshumanisant que d’être considéré comme un Français. Au contraire, ces personnes devraient être considérées comme « souffrant de la francité » et méritent notre compassion et nos prières. »

Je suppose que c’est nous maintenant… https://t.co/YFybgfI2AB pic.twitter.com/LrKvgjiw1X — Ambassade de France aux États-Unis (@franceintheus) 26 janvier 2023

L’Ambassade de France aux Etats-Unis a proposé de changer son nom en « Ambassade de la francité aux États-Unis.

PA annoncé vendredi qu’elle avait supprimé son tweet « à cause d’une référence inappropriée aux Français ». Cependant, l’agence a réitéré son avis antérieur sur “éviter les étiquettes générales” les “telles que les pauvres, les malades mentaux, les riches, les handicapés, les diplômés de l’université.”

L’aversion de l’AP pour le mot “le” n’est pas le seul conseil linguistique à avoir défrayé la chronique ces dernières semaines. L’École de travail social de l’Université de Californie du Sud a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle supprimerait le mot « terrain » (dans le contexte de « réalisation de travaux sur le terrain ») de son programme en raison du fait que les esclaves et les immigrants mal payés travaillaient principalement dans des champs.