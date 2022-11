L’AP licencie un journaliste derrière l’histoire du “missile russe” – médias

L’agence a limogé James LaPorta pour une alerte erronée, ont rapporté le Daily Beast et le Washington Post

L’Associated Press a licencié le journaliste à l’origine de son article rétracté depuis, selon lequel le missile qui a frappé la Pologne, membre de l’OTAN, la semaine dernière, avait été lancé par la Russie, ont rapporté plusieurs médias américains.

La nouvelle selon laquelle l’agence avait mis fin à son contrat avec le journaliste d’investigation James LaPorta après une brève enquête interne a été interrompue par le Daily Beast lundi. Le limogeage a ensuite été confirmé au Washington Post par “les gens de l’agence de presse.”

Mardi dernier, AP a publié une alerte citant “un haut responsable du renseignement américain”, qui prétendait que “Des missiles russes ont traversé la Pologne, membre de l’OTAN, tuant deux personnes.”

Un tel événement constituerait une escalade majeure du conflit en Ukraine, étant donné qu’une attaque contre un membre de l’OTAN est censée déclencher une réponse de l’ensemble du bloc militaire dirigé par les États-Unis. L’histoire a été rapidement reprise par de nombreux autres médias et a fait la une des journaux internationaux.

La Russie a nié avoir effectué des frappes près de la frontière ukraino-polonaise au moment de l’incident dans le village de Przewodow, tandis que des responsables polonais, américains et européens ont rapidement déclaré qu’il n’y avait qu’un seul missile impliqué et qu’il avait très probablement été tiré par l’Ukraine.

AP a ensuite pris l’histoire écrite par LaPorta et a publié une note de l’éditeur admettant que la source unique utilisée dans le rapport était incorrecte et que “Des rapports ultérieurs ont montré que les missiles étaient de fabrication russe et très probablement tirés par l’Ukraine pour se défendre contre une attaque russe.”

Selon la politique de l’agence, une histoire nécessite au moins deux sources pour être publiée, une seule source n’étant autorisée que lorsqu’elle est “une figure faisant autorité qui fournit des informations si détaillées qu’il n’y a aucun doute sur leur exactitude.”

Un employé anonyme de l’AP a déclaré au Post que LaPorta avait mal informé ses rédacteurs en chef qu’un cadre supérieur avait déjà vérifié sa source, les laissant “Avec l’impression que l’approvisionnement de l’histoire avait été approuvé.”

La porte-parole de l’AP, Lauren Easton, a refusé d’identifier officiellement LaPorta comme l’auteur de l’alerte controversée, mais a déclaré au journal que lorsque l’agence « les normes sont violées » il doit agir pour protéger son intégrité et ne “prenez ces décisions à la légère.”

Le journaliste d’investigation de 35 ans travaillait pour l’AP depuis avril 2020, couvrant les affaires militaires et les questions de sécurité nationale. LaPorta est également un ancien marine américain qui a servi en Afghanistan, selon le Post. Il a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par le journal.