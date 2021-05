Emily Wilder a perdu son emploi chez AP un peu plus de deux semaines après avoir été embauchée pour écrire des nouvelles du comté de Maricopa, en Arizona. Elle a été licenciée pour avoir prétendument enfreint les règles des médias sociaux de l’entreprise, qui obligent les employés à garder le silence publiquement. « Sur des questions publiques litigieuses » et ne pas s’engager dans une action organisée pour soutenir les causes.

Le service de presse a lancé une enquête sur l’empreinte de Wilder sur les réseaux sociaux après que son activisme pro-palestinien de l’époque universitaire ait été mis en évidence par des médias de droite. Elle est juive et était un membre actif de Jewish Voice for Peace et des étudiants pour la justice en Palestine à Stanford, dont elle a obtenu son diplôme en 2020.

Sa participation aux groupes pro-palestiniens a été soulignée mardi par une organisation d’étudiants républicains de l’université. Il a déclaré que les groupes étaient pro-Hamas et connus pour «Des actes d’intimidation et de violence contre des étudiants pro-israéliens». La critique a été reprise par des personnalités comme le Washington Free Beacon et Fox News, et renforcée par un certain nombre de personnalités publiques conservatrices de premier plan, comprenant Le sénateur Tom Cotton (R-AR).

Récemment, nous avons découvert que l’Associated Press avait embauché l’ancienne agitatrice anti-israélienne de Stanford, Emily Wilder, qui a qualifié le regretté Sheldon Adelson de «rat-taupe nu» comme l’un de ses «journalistes». @ vv1lderpic.twitter.com/ZxtF8XhuHn – Républicains du Stanford College (@Stanford_GOP) 18 mai 2021

En tant qu’activiste étudiant, Wilder était un critique féroce et parfois grossièrement ouvert de la politique israélienne. À un moment donné, elle a décrit le méga-donateur républicain Sheldon Adelson comme un «Extrême droite, pro-Trump, milliardaire à l’air de rat-taupe nu». Adelson, qui était juive et décédée en janvier, a attiré sa colère pour avoir financé le programme Taglit-Birthright Israel. Il parraine des voyages patrimoniaux gratuits en Israël pour les jeunes adultes juifs, mais Wilder considérait ses activités comme « Rien de plus que de la propagande nationaliste ethnique. »

La journaliste a déclaré qu’AP était pleinement consciente de son militantisme passé lorsqu’elle l’a embauchée. Lorsque ses anciens messages ont refait surface, son éditeur lui a assuré qu’elle était « Ne va pas avoir de problèmes, car tout le monde avait des opinions à l’université », a-t-elle déclaré au journal SFGate de San Francisco.

Quelques jours plus tard, elle a été informée de la résiliation immédiate de son contrat, mais affirme qu’AP n’a pas réussi à identifier les messages spécifiques publiés pendant son mandat qui violaient sa politique de médias sociaux. L’un de ses récents tweets déplorait l’utilisation d’un langage par les médias dans les reportages sur le conflit israélo-palestinien qui, selon elle, indiquait son parti pris en faveur d’Israël.

«Objectivité» semble inconstante lorsque les termes de base que nous utilisons pour rapporter des informations plaident implicitement une revendication. utiliser «Israël» mais jamais «Palestine», ou «guerre» mais pas «siège et occupation» sont des choix politiques – pourtant les médias font ces choix exacts tout le temps sans être signalés comme biaisés – Emily Wilder (@ vv1lder) 16 mai 2021

Wilder est d’avis qu’elle a été victime de l’annulation de la culture. Sa lettre de licenciement d’AP indiquait que la campagne de harcèlement en ligne contre elle avait fait pression sur elle pour qu’elle procède à un examen de sa conduite. Cependant, elle pense qu’il a ensuite appliqué de manière sélective des règles d’entreprise vaguement définies pour justifier son licenciement ultérieur.

«C’est un aveu qui a été motivé par la campagne contre moi», elle a dit.

Il est vraiment dommage que l’Associated Press abdique sa responsabilité non seulement envers moi, mais envers tous les journalistes, simplement parce qu’un groupe d’étudiants voulait se lancer dans une chasse aux sorcières.

Les critiques conservateurs de Wilder ont lié son embauche par l’AP à la controverse sur le partage présumé par l’agence d’un immeuble de bureaux à Gaza avec l’aile du renseignement militaire du Hamas, le groupe militant qui contrôle le territoire palestinien bloqué par Israël. La semaine dernière, une tour qui abritait les bureaux de plusieurs médias internationaux, dont AP et Al Jazeera, a été détruite par une frappe aérienne israélienne au milieu de la dernière recrudescence de la violence. Israël a déclaré que la présence du Hamas dans le bâtiment en faisait une cible légitime.

Le président-directeur général de l’AP, Gary Pruitt, a déclaré que son agence de presse avait «Aucune indication de la présence du Hamas dans le bâtiment.» Un article de 2014 de l’ancien correspondant de l’AP Matti Friedman brosse un tableau compliqué de la relation des militants avec les médias internationaux. Il a été largement diffusé sur les réseaux sociaux après le récent bombardement.

Les rapports des médias sur l’activisme de Wilder ont remis la question sur le devant de la scène, certains laissant entendre que l’AP avait un parti pris tacite pro-palestinien et que cela avait affecté sa décision de lui offrir un poste. Cependant, Wilder n’avait pas couvert le Moyen-Orient et s’était concentrée sur les nouvelles locales de l’Arizona au cours de son bref mandat à travailler pour l’agence.

Les attaques en ligne contre Wilder, et son éventuel licenciement, ont déclenché une vague de soutien de la part de collègues journalistes et une indignation dirigée contre son ancien employeur.

Le personnel d’Associated Press a reçu ce matin un mémo indiquant @ vv1lder n’est plus dans l’entreprise, après que les conservateurs se sont rassemblés pour la faire licencier parce qu’elle faisait partie des étudiants pour la justice en Palestine au collège https://t.co/vgYdZOcRKopic.twitter.com/zcmmXn4fk0 – suhauna hussain (@suhaunah) 20 mai 2021

Les travailleurs méritent une procédure régulière et l’Associated Press violé @ vv1lderprocédure régulière en la licenciant sans notification, discipline progressive ou explication sur la violation présumée. Aucune explication ne justifie le manque de transparence de la direction des AP. https://t.co/NC8ppZNwbh – Andrew Pantazi (@apantazi) 21 mai 2021

Certains ont saisi l’occasion d’accuser les commentateurs conservateurs d’hypocrisie pour s’être prononcés contre la culture de l’annulation lorsqu’elle leur convenait tout en la déployant contre leurs adversaires.

Il est étonnant de voir à quelle vitesse la carrière d’un jeune journaliste talentueux peut être étouffée par une foule de Twitter qui a décidé de feindre l’indignation à propos de certains tweets d’université. Et si @ vv1lder violé d’une manière ou d’une autre @APSelon les règles des médias sociaux, la solution est d’offrir des conseils, et non un licenciement, à un nouveau journaliste. pic.twitter.com/PuGAwN0Aot – Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) 20 mai 2021

Le fait qu’AP ait refusé de la défendre lorsque les choses se sont compliquées met en évidence exactement ce que les gens ont dit toute la journée: seuls les puissants survivent. Les règles ne s’appliquent qu’aux personnes vulnérables. – Megan A. Taros (@megataros) 20 mai 2021

D’autres ont exprimé l’espoir que la carrière journalistique de Wilder ne souffrirait pas de ce revers. Avant d’être embauchée par AP, elle avait effectué un stage au quotidien Arizona Republic.

« Embaucher @ vv1lder« est quelque chose que de plus en plus de gens disent. – Dave Weigel (@daveweigel) 20 mai 2021

