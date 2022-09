L’AP Interview: le dirigeant pakistanais détaille la dévastation des inondations

NATIONS UNIES – Les inondations probablement aggravées par le changement climatique ont submergé un tiers du territoire pakistanais et laissé 33 millions de ses habitants se démener pour survivre, selon le Premier ministre pakistanais, qui dit être venu aux Nations Unies cette année pour dire au monde que ” demain, cette tragédie peut tomber sur un autre pays.

Dans une large interview accordée à l’Associated Press, Shahbaz Sharif a exhorté les dirigeants mondiaux réunis pour leur réunion annuelle à l’Assemblée générale à s’unir et à collecter des ressources “pour construire des infrastructures résilientes, pour construire l’adaptation, afin que nos générations futures soient sauvées”.

L’estimation initiale des pertes pour l’économie à la suite de la catastrophe des inondations de trois mois est de 30 milliards de dollars, a déclaré Sharif, et il a demandé jeudi au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de tenir rapidement une conférence des donateurs. Le chef de l’ONU a accepté, a déclaré Sharif.

« Des milliers de kilomètres de routes ont été détruites, emportées – ponts ferroviaires, voies ferrées, communications, passages souterrains, transports. Tout cela nécessite des fonds », a déclaré Sharif. “Nous avons besoin de fonds pour fournir des moyens de subsistance à notre peuple.”

Sharif, le frère de l’ancien Premier ministre en disgrâce Nawaz Sharif, a pris ses fonctions en avril après une semaine de troubles au Pakistan. Il a remplacé Imran Khan, une star du cricket devenue politicienne qui était l’un des dirigeants les plus en vue du pays de la génération précédente et qui conserve une large influence. Khan a été évincé lors d’un vote de censure après 3 ans et demi au pouvoir.

Alors que le changement climatique a probablement augmenté les précipitations jusqu’à 50% à la fin du mois dernier dans deux provinces du sud du Pakistan, le réchauffement climatique n’a pas été la principale cause des inondations catastrophiques du pays, selon une nouvelle analyse scientifique. La vulnérabilité globale du Pakistan, y compris les personnes vivant en danger, a été le principal facteur.

Mais le changement climatique causé par l’homme “joue également un rôle très important ici”, étudie l’auteur principal Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres. dit plus tôt ce mois-ci.

Quoi qu’il en soit, Sharif a déclaré que l’impact sur son pays est immense. Plus de 1 600 personnes sont mortes, dont des centaines d’enfants. Les cultures sur 4 millions d’acres ont été emportées. Des millions de maisons ont été endommagées ou complètement détruites, et les économies de vie ont disparu dans les inondations dévastatrices provoquées par les pluies de mousson.

Présentant le Pakistan comme une victime du changement climatique aggravé par les actions d’autres nations, Sharif a déclaré que le Pakistan est responsable de moins de 1% des émissions de carbone qui causent le réchauffement climatique.

“Nous sommes”, a déclaré le Premier ministre, “une victime de quelque chose avec quoi nous n’avons rien à voir”.

Même avant le début des inondations à la mi-juin, le Pakistan était confronté à de sérieux problèmes de pénuries de céréales et de la flambée des prix du pétrole brut provoqués principalement par l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février et la guerre qui a suivi. Sharif a déclaré que la flambée des prix a mis l’importation de pétrole “au-delà de nos capacités” et – avec les dégâts et la destruction causés par les inondations massives – les solutions sont devenues “extrêmement difficiles”.

Le Pakistan devra peut-être importer environ un million de tonnes de blé en raison de la destruction des terres agricoles. Il a dit que cela pourrait venir de Russie, mais le pays est ouvert à d’autres offres. Le pays a aussi besoin d’engrais car les usines impliquées dans leur production sont fermées.

Sharif a déclaré que le pays dispose déjà d’un “mécanisme très solide et transparent” pour garantir que tous les articles d’aide sont livrés aux personnes dans le besoin. En outre, a-t-il déclaré, “je veillerai à ce que chaque centime soit audité par un tiers par le biais d’entreprises internationales réputées”.

Le dirigeant pakistanais a déclaré avoir rencontré de hauts responsables du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et appelé à un moratoire sur les remboursements de prêts et au report d’autres conditions jusqu’à ce que la situation des inondations s’améliore.

“Ils semblaient très favorables”, a déclaré Sharif, mais il a souligné qu’un retard “peut entraîner d’énormes conséquences” – à la fois pour l’économie et pour le peuple pakistanais.

Une dimension des achats de céréales touche à l’un des problèmes les plus existentiels du Pakistan – ses relations avec l’Inde voisine.

Le Pakistan envisagerait-il d’acheter des céréales à l’Inde si nécessaire ? Sharif a déclaré que cette notion est entravée par “un goulot d’étranglement juridique” – le Cachemire, le territoire himalayen revendiqué par les deux pays mais divisé entre eux. Il a été au centre de deux des quatre guerres que l’Inde a menées contre le Pakistan et la Chine.

“L’Inde est un voisin, et le Pakistan aimerait beaucoup vivre comme un voisin pacifique avec l’Inde”, a déclaré Sharif. «Mais cela a certaines conditions préalables. L’Inde doit comprendre qu’à moins et jusqu’à ce que la question brûlante du Cachemire soit résolue par des pourparlers pacifiques … comme des voisins pacifiques, avec la sincérité de l’objectif, nous ne pourrons pas vivre en paix.

“Et c’est une grande honte et un embarras”, a-t-il déclaré. «Parce qu’à notre époque, nous avons besoin de nos ressources pour nourrir nos gens, les éduquer, leur offrir des opportunités d’emploi, des opportunités de santé. L’Inde ne peut pas se permettre de dépenser de l’argent pour acheter des munitions et du matériel de défense. Le Pakistan non plus.

De l’autre côté du Pakistan, à l’ouest, se trouve l’Afghanistan – un endroit qui partage la géographie, les intérêts stratégiques et un héritage ethnique important avec la nation de Sharif. Sharif a déclaré que ses dirigeants talibans, qui sont au pouvoir depuis un an, ont “une occasion en or d’assurer la paix et le progrès” pour le peuple en adhérant à l’accord de Doha, que l’ancien gouvernement du pays, plus tourné vers l’international, a signé en février 2020 avec l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.

Les talibans doivent offrir l’égalité des chances, y compris l’éducation par l’université pour les filles, des opportunités d’emploi pour les femmes, le respect des droits de l’homme, et pour cela, les avoirs afghans doivent être dégelés, a déclaré le Premier ministre.

L’accord de Doha a appelé les États-Unis à retirer leurs forces, ce que l’actuel président Joe Biden a fait dans un retrait chaotique alors que les talibans prenaient le contrôle du pays en août 2021. Le pacte stipulait les engagements que les talibans devaient prendre pour prévenir le terrorisme, y compris obligations de renoncer à al-Qaïda et d’empêcher que le sol afghan ne soit utilisé pour planifier des attentats contre les États-Unis ou ses alliés comme c’était le cas avant le 11 septembre.

Si les talibans ont signé l’accord, a déclaré Sharif, “ils doivent le respecter”.

“C’est ce que la communauté internationale respectueuse des lois et éprise de paix, y compris moi-même, attend d’eux”, a-t-il déclaré. “Et travaillons ensemble dans cette direction.”

Les relations entre le Pakistan et les États-Unis oscillent entre fortes et ténues depuis plus d’une génération. Après le 11 septembre, les deux étaient des alliés contre l’extrémisme alors même que, selon de nombreuses personnes, des éléments au sein de l’armée et du gouvernement pakistanais l’encourageaient.

Aujourd’hui, la rhétorique anti-américaine de l’ancien Premier ministre Khan ces dernières années a alimenté la colère contre les États-Unis au Pakistan et créé des revers dans les relations.

Dans l’interview, Sharif a déclaré que son gouvernement voulait “de bonnes relations chaleureuses” avec les États-Unis et voulait travailler avec Biden pour “éliminer toute sorte de malentendu et de confusion”.

Dans un langage prudent qui reflétait ses efforts pour équilibrer les circonscriptions internationales et nationales, il a cherché à se distancer de l’approche de Khan – et à réaffirmer et à rétablir le type de liens qu’il a dit que les personnes qu’il représente voudraient.

“Ce que le gouvernement précédent a fait, à cet égard, était tout à fait injustifié, a été préjudiciable aux intérêts souverains du Pakistan”, a déclaré Sharif. “Ce n’était certainement pas conforme à ce que les Pakistanais ordinaires croiraient et attendraient.”