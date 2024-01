L’AOC se demande sur la pointe des pieds si les membres de “l’équipe” ont exagéré en affirmant qu’Israël a commis un “génocide”

Médias

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a éludé la question de Kristen Welker de NBC, à savoir si qualifier l’action militaire israélienne de « génocide » était allé trop loin.

Le militant progressiste (D-NY) a sévèrement critiqué la stratégie militaire d’Israël, affirmant récemment que des « violations flagrantes des droits de l’homme » étaient commises à Gaza, qu’elle a assimilées à des « crimes de guerre ».

Des législateurs de gauche tels que la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan), membre de « Squad », ont également accusé l’administration Biden de soutenir le génocide en soutenant l’opération militaire israélienne à Gaza.

Pendant ce temps, d’autres militants progressistes ont manifesté sur les campus universitaires, qualifiant les actions d’Israël de « génocide » et exigeant que les États-Unis cessent d’envoyer de l’aide à l’État juif, qui a été victime d’une horrible attaque terroriste contre des civils lancée par le Hamas depuis Gaza le 7 octobre.

« Certains de vos collègues ont accusé le président de soutenir le génocide, notamment Rashida Tlaib. Êtes-vous d’accord avec ce mot, génocide, selon lequel le président a soutenu un génocide, ou est-ce que cela va trop loin ? Welker a demandé à AOC lors d’une interview sur « Meet the Press » dimanche.

Welker (à gauche) a pressé Ocasio-Cortez (à droite) sur sa position quant à savoir si le président Biden soutient le « génocide ». Rencontrez la presse / NBC

“Je pense que ce que nous constatons actuellement dans tout le pays, c’est que les jeunes sont consternés par la violence et les pertes de vies humaines aveugles”, a déclaré la députée, éludant la question directe.

Au lieu de cela, elle a cité la récente décision de la Cour internationale de justice des Nations Unies selon laquelle Israël a la responsabilité de prévenir le génocide.

« Ils sont encore en train de déterminer s’il s’agit d’un génocide. Pensez-vous que ce terme est responsable étant donné qu’il fait toujours l’objet d’une enquête ? Welker a insisté, notant que le président Biden a été surnommé « Génocide Joe » par certains militants pro-palestiniens.

Les manifestants anti-israéliens ont qualifié le président de « Génocide Joe » lors de rassemblements. ZUMAPRESS.com

« Je crois qu’ils le sont. Ils sont encore en train de le déterminer. Mais dans la décision intérimaire, le fait qu’ils aient dit qu’il y avait une responsabilité pour empêcher cela, le fait que ce mot soit même en jeu, le fait que ce mot soit même dans notre discours, je pense, démontre l’inhumanité massive à laquelle les Gazaouis sont confrontés. », a déclaré AOC.

Malgré l’utilisation discutable du mot « génocide », AOC a cité un sondage dans lequel « un grand nombre d’Américains » s’inquiètent de ce mot comme justification raisonnable pour autoriser une telle rhétorique.

«Je ne pense pas que ce soit [using the word] est quelque chose qui exclut complètement quelqu’un de notre discours public pour utilisation », a-t-elle ajouté avant de conclure.

Biden prononce un discours alors qu’il se rend au Brookland Baptist Banquet Center pour son « déjeuner du dimanche » à West Columbia, en Caroline du Sud, le 28 janvier 2024. AFP via Getty Images

« Je pense que ce que nous constatons ici, c’est que le gouvernement Netanyahu a perdu le soutien du public et que nous avons la responsabilité de protéger les droits humains et l’humanité des Gazaouis et des otages de la région », faisant référence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La Maison Blanche a réagi en novembre, affirmant que les manifestants pro-palestiniens avaient tort de scander « Génocide Joe » à Biden en raison de son soutien à Israël, car l’État juif n’essayait pas de « rayer le peuple palestinien de la carte » avec son invasion du territoire. Bande de Gaza.

Biden est essayer de négocier un accord pendant une pause prolongée dans les combats pour permettre la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza, tout en espérant être réélu en novembre.

Les commentaires d’AOC ont été rapportés pour la première fois par Mediaite.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo