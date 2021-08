L’AOC pointe du doigt les démocrates et Biden pour avoir laissé expirer le moratoire sur les expulsions

WASHINGTON – La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, D-New York, a reproché aux dirigeants démocrates d’avoir laissé expirer le moratoire sur les expulsions du pays et a déclaré que la Maison Blanche n’était pas « franche » quant à son désir que le Congrès agisse jusqu’à ce qu’il soit trop tard .

La Chambre contrôlée par les démocrates a ajourné vendredi sans prolonger le moratoire mis en place pour aider les locataires au milieu de la pandémie de coronavirus. Il a expiré dimanche, laissant les démocrates progressistes comme Ocasio-Cortez indignés et exigeant que la Chambre revienne de ses vacances d’août.

Ocasio-Cortez a déclaré que les dirigeants démocrates de la Chambre avaient eu la possibilité de tenir un vote sur la prolongation du moratoire la semaine dernière, mais « il y avait franchement une poignée de démocrates conservateurs à la Chambre qui menaçaient de prendre l’avion plutôt que de tenir ce vote.

« Nous devons vraiment appeler un chat un chat », a-t-elle déclaré dimanche dans une interview sur « State of the Union » de CNN. « Nous ne pouvons pas de bonne foi blâmer les républicains de la Chambre lorsque les démocrates ont la majorité. »

La membre du Congrès a également distingué l’administration du président Joe Biden, qui n’a pas appelé publiquement le Congrès à prolonger le moratoire jusqu’à jeudi dernier – un mois complet après que la Cour suprême a statué que les Centers for Disease Control and Prevention ne pouvaient pas poursuivre la politique unilatéralement.

« Nous avons demandé à l’administration Biden sa position, et ils n’étaient pas vraiment francs à propos de ce plaidoyer et de cette demande jusqu’à la veille de l’ajournement de la Chambre », a-t-elle déclaré. « La maison a été mise dans une situation inutilement difficile. »

Les meilleurs démocrates ont travaillé sur une proposition la semaine dernière pour prolonger le moratoire de trois mois, selon Politico, mais de nombreux membres de l’aile modérée du parti ne l’ont pas soutenu. Pourtant, contrairement à Ocasio-Cortez, les dirigeants démocrates de la Chambre ont blâmé les républicains pour leur manque d’action. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a tweeté samedi, « Dans un acte de pure cruauté, les républicains ont bloqué cette mesure – laissant les enfants et les familles dans la rue. »

La représentante des démocrates progressistes Cori Bush, D-Mo., la représentante Ayanna Pressley, D-Mass., et la représentante Ilhan Omar, D-Minn., rejoint par Ocasio-Cortez, ont campé à l’extérieur sur les marches du Capitole américain depuis vendredi pour attirer l’attention sur le problème. Ocasio-Cortez a déclaré que plus de 11 millions de locataires – un locataire sur six aux États-Unis – sont en retard dans le paiement de leur loyer.

La secrétaire de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a contesté vendredi que l’administration Biden était en retard pour exhorter le Congrès à prolonger le moratoire, affirmant qu’elle « avait des conversations avec le Congrès depuis un certain temps ».

Apparaissant dimanche dans l’émission « This Week » d’ABC, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a défendu le président lorsqu’on lui a demandé si la Maison Blanche avait échoué en laissant le moratoire se terminer.

« Le président soutient avec enthousiasme le mouvement pour étendre cela, mais nous n’attendons pas cela et ne l’avons pas fait », a déclaré Buttigieg. « Il y a eu des étapes à tous les niveaux utilisant tous les leviers disponibles pour cette administration tout au long, et nous continuerons de l’être. »

Biden et les démocrates ont attiré l’attention sur les 46,5 milliards de dollars approuvés par le Congrès cette année pour une aide au loyer d’urgence que les États ont mis du temps à dépenser. Biden a exhorté vendredi les États et les villes toujours assis sur l’aide à « prendre toutes les mesures possibles pour débourser immédiatement ces fonds ».

Ocasio-Cortez a également reconnu la lenteur du déploiement des fonds d’urgence, mais a déclaré: « Le fait est que le problème est là. La Chambre devrait se réunir à nouveau et appeler ce vote et prolonger le moratoire. »

Contactez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.