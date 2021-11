L’AOC met en garde les démocrates contre les dangers d’une promesse excessive et d’une livraison insuffisante

La superstar montante AOC a fait un point important et convaincant dans son interview avec le New York Times, un point que les démocrates devraient prendre à cœur alors que nous atteignons la mi-parcours de la législature, celui dans lequel les démocrates contrôlent (nominalement) les deux côtés du Congrès. Elle a déclaré que les démocrates couraient un risque réel de faire trop de promesses et de sous-offrir, faisant référence au fait que les démocrates n’ont adopté que 1,75 billion de dollars du programme Build Back Better, laissant près de la moitié des programmes initialement proposés de côté (pour l’instant).

Maintenant, le projet de loi sur la réconciliation se dirige vers le Sénat, où les démocrates conservateurs sont sûrs de faire encore plus de coupes.

« Je pense que la position la pire et la plus vulnérable dans laquelle nous pourrions être est de trop promettre et de sous-offrir. »





Proche. La position la pire et la plus vulnérable est de promettre et de ne rien livrer du tout, ce qui est parfois ce qui était en jeu au cours de ces négociations. Mais son point est bien pris.

«Je pense que si nous adoptons la loi Build Back Better Act comme la Chambre l’a adopté, nous avons une chance de retourner dans nos communautés et de dire que nous avons tenu nos promesses.

« Mais cela ne veut pas dire que ce processus n’a pas été démoralisant pour beaucoup de gens, car d’énormes promesses ont été faites. Pas seulement au début, et pas seulement pendant les élections, mais cela a continué à être fait. »

AOC a certainement raison dans cette observation. Le fait que le plus grand obstacle à la réalisation de ce « New Deal du 21e siècle » ait souvent été les démocrates eux-mêmes, deux – en particulier, Manchin et Sinema, peuvent être exaspérants. Mais maintenant que le projet de loi de 1,75 billion de dollars est renvoyé au Sénat pour un rapprochement final, AOC s’inquiète de ce qui pourrait être encore « rogné ».

Les réductions possibles menacent l’enthousiasme même qui a mis les démocrates en position de promulguer une telle législation en premier lieu :

«Les démocrates ont un tiercé gagnant et n’ont pas été en mesure de faire passer les protections des droits de vote. Les gens peuvent se tordre les mains et dire « mais Manchin » tout ce qu’ils veulent, ou « mais le flibustier » tout ce qu’ils veulent, mais en fin de compte, ce que les gens voient, ce sont les résultats de leurs actions et les résultats de l’investissement de leur temps. «

Cela est particulièrement vrai en ce moment où le calendrier est sur le point de basculer, le Congrès se concentrera de plus en plus sur la réélection, et les Américains – en particulier les démocrates, regarderont autour de nous et se demanderont ce que nous avons « obtenu » pour tout le travail acharné accompli. pour obtenir ces démocrates le « trifecta ».

L’AOC a raison. Parce que si « ce que nous avons obtenu » était essentiellement le même, à l’exception de quelques réparations de ponts et d’un nouveau terminal d’aéroport ici et là, les démocrates auront de gros problèmes en novembre prochain. Beaucoup d’entre nous pensent que nous le sommes déjà. Mais si le pays se voit se transformer au cours de la prochaine année, avec le démarrage de nouveaux projets tant attendus ? Les démocrates peuvent à juste titre dire aux Américains qu’ils tiennent leurs promesses.

Enfin, AOC a négligé un point critique. Les républicains vivent chaque jour en croyant que le gouvernement est fondamentalement incapable d’améliorer la vie des gens. Les démocrates ont déjà causé des fissures importantes dans cet état d’esprit. Il est maintenant temps de briser ce type de pensée en démontrant qu’il faut un gouvernement pour reconstruire une nation en meilleure santé.