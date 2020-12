Alexandria Ocasio-Cortez a riposté aux critiques qui l’ont critiquée pour avoir vendu un sweat-shirt à 58 dollars avec le slogan « taxer les riches », arguant que le coût est justifié parce que « nous n’utilisons pas de travail salarié d’esclaves ».

Le socialiste démocrate, 31 ans, l’a défendue en pull à guichets fermés jeudi et a attaqué Donald Trump et ses partisans en disant que la différence entre sa marchandise et son équipement MAGA est que « le nôtre est fabriqué aux États-Unis ».

AOC, qui bénéficie d’un revenu du Congrès à six chiffres, avait partagé un lien vers le maillot bleu sur Twitter mercredi soir, écrivant: « Les précommandes sont ouvertes maintenant. Comme toujours, fabriqué aux États-Unis avec des emplois dignes et syndiqués payant un salaire décent.

Mais elle a immédiatement fait face à une réaction en ligne alors que les utilisateurs des médias sociaux remettaient en question le prix, compte tenu de la position anticapitaliste d’AOC et de ses appels en faveur d’une taxe des milliardaires à New York.

Le représentant américain pour le 14e district du Congrès de New York a applaudi en insistant sur le fait que le prix en valait la peine et en retweetant un message d’une personne qui affirmait que « c’est ce qu’il en coûte pour payer à tout le monde un salaire décent en cours de route ».

« Les républicains paniquent parce que nous n’utilisons pas de travail salarié d’esclaves pour la marchandise qui finance l’organisation de la base », a-t-elle écrit jeudi.

« Mais quelle est la différence entre les produits dérivés de Trump et les nôtres? Le nôtre est fabriqué aux États-Unis (et pour GOP qui blague que nous devrions donner [sweaters] gratuitement, nous le faisons en fait – faites du bénévolat.

Dans un tweet de suivi, elle a ensuite ajouté: « Oh, et au fait: Taxez les riches. »

Son empressement à Trump intervient alors que le président fait depuis longtemps campagne pour ramener la fabrication des sites étrangers vers le sol américain.

Et sa marchandise MAGA est étiquetée avec la phrase «fièrement fabriqué aux États-Unis».

Cependant, des affirmations circulent depuis longtemps selon lesquelles les chapeaux rouges emblématiques sont fabriqués en Chine plutôt qu’en Amérique.

La marchandise officielle de MAGA est «100% fièrement fabriquée aux États-Unis» selon son site de campagne, mais de nombreux supporters vendent et portent des versions non officielles lors de ses rassemblements – dont beaucoup ont été fabriqués en dehors des États-Unis.

La marchandise d’AOC est «100%» fabriquée aux États-Unis et est «imprimée par l’union», indique son site Web.

L’auteur et podcasteur Ben Shapiro a écrit: « Seuls les riches peuvent se permettre ce sweat idiot. »

D’autres ont noté que la pièce chère était « la chose la plus AOC de tous les temps » et ont déclaré qu’ils « ne pouvaient pas se permettre » les vêtements.

La journaliste Mary Margaret Olohan a tweeté: « Hé AOC, je ne peux pas me permettre ce sweat-shirt [right now], tu as un code promo pour les non-riches?

L’écrivain d’opinion Eddie Zipperer a déclaré: « Vendre un sweat-shirt à 58 $ pour posséder les capitalistes est la chose la plus AOC jamais vue. »

La chemise était apparue pour la première fois en ligne pour 65 $, mais semble avoir depuis été marquée par sept dollars.

@MattsIdeaShop a tweeté: « AOC vend des pulls molletonnés à 65 dollars qui disent « taxer les riches » que seuls les riches peuvent se permettre. Devrait juste dire « Taxez-moi ».

« Quand vous visez le socialisme mais que vous frappez le capitalisme »

L’utilisateur de Twitter Lisa Boothe a écrit « 58 $ pour un sweat-shirt qui dit « Tax the Rich », suivi d’une série d’émojis au visage riant. Un autre, Danny Malouf, a ajouté: «J’aime le capitalisme quand c’est pratique».

L’utilisateur Daniel Tobin a tweeté: « Rien ne dit « Je me bats pour le petit gars » comme facturer 65 $ pour un sweat-shirt. »

Le coût du pull bleu a été noté par de nombreux internautes, particularité étant donné que l’AOC est devenue l’une des voix les plus connues de la gauche américaine

Young Americans for Liberty a déclaré: « Un sweat-shirt à 60 dollars vendu par un socialiste attaquant le capitalisme est vraiment une ironie de pointe. »

@RyanGirdusky a déclaré: « AOC a un magasin où elle vend des chemises … autrement connu sous le nom de capitalisme. »

L’animatrice du podcast Allie Beth Stuckey a déclaré: « Le capitalisme est incroyable, n’est-ce pas? »

@BoMollyLove a tweeté: « J’aimerais pouvoir me le permettre. »

Parmi les autres articles en vente sur le site, citons un t-shirt avec le slogan «Buvez de l’eau et ne soyez pas raciste», au prix de 27 $ et une casquette de 28 $ avec «abolir la glace».

Le produit de la vente va à la campagne d’AOC.

Barack Obama a déclaré dans une interview diffusée mercredi que le «socialisme» est encore trop «chargé» d’un mot pour que les démocrates l’adoptent, mais il a défendu des personnalités qui s’identifient comme telles comme AOC.

«Le socialisme est encore un terme chargé pour beaucoup de gens. Une fois de plus, au lieu de parler des étiquettes et de l’idéologie, nous devrions nous concentrer sur le fait de faire certaines choses », a déclaré Obama à l’animateur de Snapchat « Good Luck America », Peter Hamby, dans la première partie d’une interview en trois parties.

AOC a utilisé son créneau de 60 secondes à la Convention démocrate pour nommer le sénateur du Vermont Bernie Sanders à la présidence

L’ancienne présidente a déclaré que la représentante Ocasio-Cortez devrait obtenir plus d’une plate-forme au sein du Parti démocrate, car elle résonne avec les jeunes «même s’ils ne sont pas d’accord avec tout ce qu’elle dit».

«La Convention nationale démocrate, je pense, a vraiment réussi compte tenu de la pandémie. Mais, le fait qu’un AOC n’obtienne que, quoi? Trois ou cinq minutes? Obama a déploré.

«Elle s’adresse à un large éventail de jeunes qui s’intéressent à ce qu’elle a à dire, même s’ils ne sont pas d’accord avec tout ce qu’elle dit», a-t-il ajouté. «Le sang neuf est toujours bon. Et je dis ça en tant que quelqu’un qui était le jeune et brillant type cool. Mais c’est maintenant le vieux vétérinaire grisonnant aux cheveux gris.

AOC a mené la charge sur les initiatives progressistes, y compris sur les questions climatiques et environnementales et les soins de santé.