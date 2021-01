La représentante Alexandria Ocasio-Cortez fait la promotion d’un comité du Congrès pour lutter contre les «fausses informations» contre les pressions médiatiques à la suite de l’émeute au Capitole américain, où le législateur prétend craindre pour sa vie.

Lors d’une diffusion en direct sur Instagram mardi soir, Ocasio-Cortez a répondu à un moment donné à une question d’un spectateur demandant s’il y avait des discussions au Congrès pour «Initiatives vérité et réconciliation ou éducation aux médias», et elle a confirmé qu’il y en avait.

«Je pense que plusieurs membres du Congrès, dans certaines de mes discussions, ont évoqué l’éducation aux médias parce que cela fait partie de ce qui s’est passé ici et nous allons devoir comprendre comment nous maîtrisons notre environnement médiatique afin que vous ne peut pas simplement cracher de la désinformation et de la désinformation, » dit la membre du Congrès.

AOC suggère d’ajouter «l’éducation aux médias» comme mandat d’un comité du Congrès «vérité et réconciliation» pic.twitter.com/sv7UXMwvaO – Tom Elliott (@tomselliott) 13 janvier 2021

Le membre de « Squad » a ajouté qu’elle et d’autres législateurs sont « recherche dans » cette vague idée de comité parce que «C’est une chose d’avoir des opinions différenciées, mais c’est une autre chose de simplement dire des choses fausses.»

Ocasio-Cortez n’a pas détaillé comment un tel comité procéderait pour contrôler le discours dans les médias ou quels pouvoirs en matière de discours elle pense avoir réellement au Congrès.

« Fausse information » concernant la fraude électorale, selon Ocasio-Cortez, est en partie responsable de la prise d’assaut du Capitole américain la semaine dernière.

La démocrate de New York a également décrit son expérience lors de l’émeute du Capitole lors de sa longue discussion sur Instagram, affirmant qu’elle pensait qu’elle mourrait et disant également qu’elle avait peur que «Suprémaciste blanc» les membres du Congrès la livraient aux émeutiers.

« Je ne me sentais même pas en sécurité avec les autres membres du Congrès, » elle a dit. La police du Capitole américaine a dit à un moment donné de s’abriter avec d’autres membres du Congrès «Il y avait des sympathisants de QAnon et de la suprématie blanche et, franchement, des membres du Congrès de la suprématie blanche dans ce point d’extraction que je connais et qui, selon moi, divulgueraient mon emplacement et créeraient des opportunités pour me permettre d’être blessé, kidnappé, etc. . »

Ocasio-Cortez a appelé tous les républicains qui ont « Des mensonges amplifiés pour saper notre démocratie, encouragé une attaque contre notre Capitole et tenté d’annuler nos élections » de démissionner à la suite des événements au Capitole, ciblant spécifiquement les membres conservateurs du Congrès et les partisans de Trump comme le sénateur Ted Cruz (R-Texas) et Josh Hawley (R-Missouri).

