L’AOC dirige un groupe de démocrates dans un effort probablement futile pour bloquer la vente de bombes à Israël sur le conflit de Gaza – RT USA News

Un groupe de démocrates de la Chambre dirigé par Alexandria Ocasio-Cortez de New York a proposé une résolution bloquant la vente de 735 millions de dollars de bombes à Israël, citant son bombardement actuel de Gaza. Cependant, il est peu probable que cela réussisse.

La résolution conjointe de désapprobation de deux pages vise à annuler la vente de munitions d’attaque directe conjointes (JDAM) et de bombes de petit diamètre, qui a reçu le feu vert du département d’État au début du mois, avant le déclenchement des hostilités avec le Hamas et le Jihad islamique. .

«Les États-Unis ne devraient pas étouffer les ventes d’armes au gouvernement israélien alors qu’ils déploient nos ressources pour cibler les médias internationaux, les écoles, les hôpitaux, les missions humanitaires et les sites civils pour les bombardements.», A tweeté Ocasio-Cortez mercredi. «Nous avons la responsabilité de protéger les droits humains.»

« Il est grand temps de mettre fin à la politique américaine de vente inconditionnelle d’armes militaires, en particulier aux gouvernements qui ont violé les droits de l’homme », dit un e-mail du bureau d’Ocasio-Cortez à ses collègues de la Chambre, obtenu par le journal Jewish Currents. AOC, comme la députée est connue, a également exhorté ses abonnés en ligne à envoyer un courrier électronique et à appeler leurs représentants à la Chambre et au Sénat et les exhorter à soutenir cette initiative.

La résolution a été coparrainée par les démocrates Mark Pocan du Wisconsin, Rashida Tlaib du Michigan, Cori Bush du Missouri, Ayanna Pressley du Massachusetts et Betty McCollum et Ilhan Omar du Minnesota.

Dans une déclaration séparée, Omar a déclaré que ce serait « épouvantable » vendre des armes à Israël « Sans aucune condition, » et que la vente serait «Considéré comme un feu vert pour une escalade continue et compromettra toute tentative de négocier un cessez-le-feu.»

Cependant, la résolution est loin d’être achevée à ce stade, car elle doit dégager le comité des affaires étrangères de la Chambre et obtenir un vote au sol d’ici le 20 mai pour respecter le délai statutaire de 15 jours. Le Congrès a été informé de la vente en avril et officiellement notifié le 5 mai. Il n’y a eu aucune objection de la part des démocrates ou des républicains à l’époque.

Ce n’est que si un sénateur adopte la résolution qu’elle aura une chance d’être entendue. Même ainsi, une majorité de démocrates et de républicains ont manifesté leur soutien à Israël.

Lors d’une conversation téléphonique mercredi, le président américain Joe Biden a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que « Il s’attendait à une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu », La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes.

Peu de temps après, cependant, Netanyahu a déclaré qu’il était «Déterminé à poursuivre cette opération jusqu’à ce que son objectif soit atteint – restaurer le calme et la sécurité»Aux citoyens d’Israël.





Le Hamas, quant à lui, a déclaré que « Il peut y avoir de la place pour parler d’arrangements pour rétablir le calme » seulement quand les États-Unis «Obliger Israël à mettre fin à son agression à Jérusalem et à son bombardement de Gaza», selon leur porte-parole Hazem Qassam.

Le Hamas et le Jihad islamique ont lancé des milliers de missiles en Israël depuis le 12 mai, citant la décision du tribunal israélien d’expulser les familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem en faveur des colons juifs, et le « répression » de manifestations devant la mosquée Al-Aqsa pendant le Ramadan. Israël a répondu en détruisant un certain nombre de bâtiments, y compris des gratte-ciel, dans la bande, en utilisant des avions, des drones, des chars et de l’artillerie pour bombarder l’enclave.

