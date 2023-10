L’AOC dénonce « l’intolérance et l’insensibilité » lors du rassemblement de Times Square pour la Palestine

« L’intolérance et l’insensibilité exprimées dimanche à Times Square étaient inacceptables et nuisibles en ce moment dévastateur. Cela ne parle pas non plus au nom des milliers de New-Yorkais qui sont capables de rejeter à la fois les horribles attaques du Hamas contre des civils innocents ainsi que les graves injustices et violences auxquelles les Palestiniens sont confrontés sous l’occupation », a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué, Nadia Tykulsker, membre du comité directeur du NYC-DSA, a déclaré que le groupe avait promu l’événement « à la demande d’un partenaire de la coalition parce que nous croyons en l’égalité et la justice pour tous les Palestiniens et Israéliens, et nous savons que la guerre fera encore plus de morts ».

Le groupe s’oppose à ce que des civils soient blessés ou ciblés, a déclaré Tykulsker.

« Il est honteux que les politiciens de notre État exploitent ce moment pour cibler une organisation socialiste et diviser la gauche dynamique de New York – dont le seul objectif politique est d’accroître le pouvoir des travailleurs pour la liberté contre l’exploitation et l’oppression – au lieu de se concentrer sur notre attention là où elle devrait être : sur les atrocités et les pertes tragiques de vies humaines dans la région », a-t-elle ajouté.

Le soutien à Israël est un principe fondamental de la politique new-yorkaise ; l’État compte plus de Juifs en dehors d’Israël que partout ailleurs dans le monde. Les dirigeants new-yorkais des deux partis s’y rendent souvent, resserrant leurs liens avec les communautés juives de leur pays.

Pour le DSA, toutefois, soutenir des candidats critiques à l’égard d’Israël n’a rien de nouveau.

Le DSA de la ville de New York en 2020 » ont demandé les candidats au conseil municipal s’ils s’engageaient à ne pas se rendre en Israël, ce qui a provoqué des réactions négatives. Pourtant, aucun des élus affiliés au DSA n’a assisté au rassemblement de dimanche.

Zohran Mamdani (D-Queens), membre de l’Assemblée de New York et membre du DSA, a également renversé le rassemblement.

« Mon soutien à la libération palestinienne ne doit jamais être confondu avec une célébration de la perte de vies civiles », a déclaré Mamdani dans un communiqué. « Je condamne le meurtre de civils et les discours tenus lors d’un rassemblement [on Sunday] cherchant à faire la lumière sur de telles morts.

Le succès de certains membres du DSA a provoqué des frictions au sein de la politique démocrate au niveau des États et des villes, alors que de plus en plus de dirigeants institutionnels font marche arrière. Les deux principaux démocrates de l’Assemblée législative de l’État ce week-end, a condamné le rassemblement, tout comme Eric Adams, maire de New York et la gouverneure Kathy Hochul.

Mamdani, par exemple, a suscité des critiques de la part des démocrates et des républicains pour une proposition de cette année visant à pénaliser les organisations caritatives new-yorkaises qui soutiennent les colonies israéliennes.

Le président du Comité démocrate de New York, Jay Jacobs, a déclaré qu’il s’attend à des répercussions politiques pour les élus qui ont été soutenus par l’organisation, qui comprend Ocasio-Cortez et Rep. Jamal Bowmanqui ont été réélus à une large majorité.

« Je pense que quelque chose comme ça donne aux électeurs une indication de ce que représente ce groupe », a déclaré Jacobs. « Les candidats qui se présentent avec cette approbation ou qui déclarent être membres du groupe se retrouveront face à l’électorat et je pense qu’ils en verront les conséquences. »

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans le New York Playbook de mardi. Abonnez-vous ici.