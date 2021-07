L’AOC condamne les Jeux olympiques pour avoir suspendu Sha’Carri Robinson pour marijuana et qualifie l’interdiction de « raciste et coloniale »

ALEXANDRIA Ocasio-Cortez a critiqué les Jeux olympiques après avoir suspendu Sha’Carri Robinson pour consommation de marijuana, qualifiant l’interdiction de « raciste et coloniale ».

Le démocrate de New York, 31 ans, a affirmé vendredi que la règle interdisant la consommation de marijuana pendant les Jeux olympiques était un « instrument de politique raciste et coloniale ».

Richardson a été suspendue d’un mois par le CIO après avoir été testée positive au THC Crédit : Getty

Alexandria Ocasio-Cortez a qualifié la décision olympique de « raciste et coloniale » Crédit : AP

Ses commentaires interviennent après l’annonce que la championne Sha’Carri Richardson ne participerait pas au 100 m après avoir été testée positive au THC, un produit chimique présent dans la marijuana, lors des essais olympiques, annulant ses résultats de première place.

Richardson, une femme noire du Texas, s’est vu infliger une suspension d’un mois, ce qui signifie qu’elle ne pourrait pas participer à la course à Tokyo, mais qu’elle pourrait toujours participer au relais féminin car le procès n’aura lieu que après le 27 juillet.

La suspension initiale de trois mois a été réduite à un parce qu’elle a accepté de participer à un programme de conseil.

« La criminalisation et l’interdiction du cannabis sont un instrument de politique raciste et coloniale », a déclaré vendredi Ocasio-Cortez. « Le CIO [International Olympic Committee] devrait reconsidérer sa suspension de Mme Richardson et de tout athlète pénalisé pour consommation de cannabis. »

Richardson a déclaré qu’elle avait été « déclenchée » par la mort de sa mère

Richardson pourrait encore participer à la course de relais olympique Crédit : Getty

Le médaillé d’or olympique Michael Phelps a reçu une suspension de trois mois de la compétition en 2009 et a perdu son parrainage Kellogg après qu’une photo est apparue le montrant en train de fumer une pipe de marijuana.

Phelps, un homme blanc du Maryland, n’a jamais été testé positif à la marijuana mais a reconnu que la photo était authentique.

La photo aurait été prise six mois après les Jeux olympiques de 2008 et sa suspension a pris fin à temps pour qu’il puisse participer aux Championnats du monde de 2009.

Richardson a déclaré dans un tweet « Je suis humaine » et a déclaré dans une interview à l’émission Today vendredi qu’elle avait été « déclenchée » par la mort de sa mère.

« J’ai été définitivement déclenchée et aveuglée par les émotions, aveuglée par la méchanceté, la souffrance et la dissimulation de la souffrance », a-t-elle déclaré.

« Je sais que je ne peux pas me cacher, donc d’une certaine manière, j’essayais de cacher ma douleur. »