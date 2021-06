La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) a de nouveau critiqué ses collègues démocrates pour avoir promu le «vitriol de droite» en s’en prenant à la représentante Ilhan Omar (D-Minnesota) pour avoir apparemment comparé les États-Unis et les talibans.

Lors d’une interview sur CNN dimanche, Ocasio-Cortez a été interrogée sur son récent tweet accusant les critiques de « dénaturation » dans leurs attaques contre Omar, après qu’Omar ait tweeté, « Nous devons avoir le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l’humanité. Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans. »

Assez malade et fatigué de la diffamation constante, de la dénaturation intentionnelle et du ciblage public de @IlhanMN venant de notre caucus. Ils n’ont aucune idée du danger dans lequel ils la mettent en sautant les conversations privées et en sautant pour alimenter des cycles d’actualités ciblés autour d’elle. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 10 juin 2021

Le tweet faisait référence aux enquêtes en cours de la Cour pénale internationale sur des crimes de guerre présumés commis par les parties susmentionnées.

Nous devons avoir le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l’humanité. Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans. J’ai demandé @SecBlinken où les gens sont censés demander justice. pic.twitter.com/tUtxW5cIow – Représentant Ilhan Omar (@Ilhan) 7 juin 2021

Une douzaine de démocrates juifs ont signé une lettre demandant des éclaircissements à Omar et fustigeant sa comparaison apparente d’Israël et des États-Unis avec les talibans et le Hamas. Ocasio-Cortez dit que ses collègues « mal caractérisé » les paroles de son collègue « d’équipe » en ignorant les cas spécifiques auxquels elle faisait référence dans ses commentaires.

La députée a poursuivi en accusant les démocrates de promouvoir « vitriol de droite » avec leurs critiques : « Tout ce brouhaha a commencé avec des médias de droite prenant ce qu’elle a dit hors de son contexte. Et quand nous alimentons cela, cela ajoute de la légitimité à beaucoup de ce genre de vitriol de droite… Et en tant que personne qui a vécu cela, vous savez, il est très difficile de communiquer l’ampleur et à quel point c’est dangereux.

Omar a également répondu à la lettre elle-même, la dénonçant dans un tweet comme « honteux » et accusant les signataires de s’engager dans « Tropes islamophobes. »

C’est honteux pour des collègues qui m’appellent alors qu’ils ont besoin de mon soutien de publier maintenant une déclaration demandant des « éclaircissements » et pas seulement d’appeler. Les tropes islamophobes dans cette déclaration sont offensants. Le harcèlement constant et le silence des signataires de cette lettre sont insupportables. https://t.co/37dy2UduW0 – Ilhan Omar (@IlhanMN) 10 juin 2021

Tout en faisant les tournées d’information par câble dimanche, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) a également été interrogée sur la controverse et a clairement indiqué qu’elle était plus prête qu’Ocasio-Cortez à passer à autre chose.

« La députée Omar est un membre apprécié de notre caucus », a-t-elle dit, expliquant que les démocrates craignaient qu’Omar fasse un « équivalence » entre les États-Unis et les talibans ou le Hamas, mais ajoutant qu’ils l’avaient acceptée « clarification. »

« Alors, voulez-vous que les gens laissent tomber ? » L’animatrice de CNN, Dana Bash, a demandé.

« Ils peuvent dire ce qu’ils veulent » Pelosi a répondu. « Ce que je dis, c’est ‘fin du sujet’. Elle a clarifié. Nous l’avons remerciée. Fin du sujet.

