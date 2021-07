L’AOC accuse le «RACISME» après la suspension du sprinter olympique Sha’Carri Richardson pour l’échec d’un test de marijuana

La REP Alexandria Ocasio-Cortez a mis les autorités olympiques au défi de « reconsidérer » le fait de freiner la femme potentiellement la plus rapide du monde et de repenser les politiques antidopage actuelles en raison d’un test positif pour la marijuana lors des essais olympiques américains du mois dernier.

« La criminalisation et l’interdiction du cannabis sont un instrument de politique raciste et coloniale », a écrit le législateur progressiste dans un communiqué. tweeter vendredi, appelant le Comité international olympique à interdire le sprinter américain Sha’Carri Richardson. « Le CIO devrait reconsidérer sa suspension de Mme Richardson et de tout athlète pénalisé pour consommation de cannabis. »

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a mis au défi le Comité international olympique de « reconsidérer » sa suspension Crédit : Twitter

Le législateur new-yorkais a qualifié la politique de l’organe officiel de « raciste et coloniale » Crédit : AP

La sprinteuse phénoménale de 21 ans a été interdite pendant 30 jours après avoir été testée positive à la marijuana après les essais olympiques du 19 juin Crédit : Aujourd’hui

Richardson a remporté la victoire avec un temps de course de 10,86 secondes sur 100 mètres aux essais olympiques du 19 juin à Eugene, dans l’Oregon, a depuis été mis à l’écart dans une interdiction de 30 jours après le résultat positif du test de marijuana.

Le run a été provisoirement rayé du livre des records.

Son record de 10,72 secondes est le deuxième plus rapide au monde cette année derrière la médaillée d’or de Pékin et de Londres Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Le cannabis a été interdit par l’Agence mondiale antidopage (AMA) depuis le 1er janvier de cette année et s’il est détecté, un athlète pourrait être interdit jusqu’à quatre ans.

Sha’Carri Richardson a été écarté de la compétition du 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 après avoir été testé positif à la marijuana lors des essais olympiques américains Crédit : Getty Images – Getty

La sprinteuse de 21 ans était positionnée pour mener l’équipe américaine aux Jeux plus tard ce mois-ci à Tokyo et aurait pu être couronnée femme la plus rapide du monde, ne sera réintégrée que le 27 juillet.

Alors qu’elle sera rayée du 100 mètres, Richardson pourra peut-être concourir et remporter une médaille au relais 4X100 mètres.

L’athlète a confirmé qu’elle avait consommé de la marijuana, ce qui a entraîné l’échec de son test de dépistage de drogue tout en pleurant le décès récent de sa mère.

«Je m’excuse pour le fait que je n’ai pas su contrôler mes émotions ou gérer mes émotions pendant cette période.

Richardson s’est excusée de s’être tournée vers la marijuana après le décès récent de sa mère Crédit : Reuters

« Qui suis-je pour te dire comment faire face ? Qui suis-je pour te dire que tu as tort de blesser ?

Elle a ajouté: « Je dis juste de ne pas me juger parce que je suis humaine.

« Je suis toi, il se trouve que je cours un peu plus vite. »

Richardson a ajouté : « Si j’ai la bénédiction de concourir, je suis reconnaissant, mais ce ne sont que des Jeux.

«Cet incident concernait la marijuana, pas les stéroïdes. Une fois ma sanction levée, je serai de retour et je serai en mesure de concourir.

Ocasio-Cortez a également appelé le CIO à propos de la décision de la Fédération internationale de natation (FINA) de limiter les bonnets de bain spécialement conçus pour protéger les cheveux des concurrents noirs aux Jeux Olympiques.

« Cette décision avec le refus du CIO des bonnets de bain pour cheveux naturels est profondément troublante », a-t-elle écrit dans le tweet.

Une marque britannique appelée Soul Cap a tenté d’obtenir l’accréditation de la FINA pour couvrir les cheveux épais, bouclés et volumineux a été rejetée car ils ne suivent pas « la forme naturelle de la tête », a rapporté la BBC.