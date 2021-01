Manuel Lanzini s’est excusé d’avoir commis une « grave erreur » après avoir enfreint les règles strictes de Covid pendant la période de Noël.

Lanzini a été photographié aux côtés des stars de Tottenham Giovani Lo Celso, Erik Lamela et Sergio Reguilon avec leurs familles le jour de Noël.

La photo a été publiée sur Instagram et prise dans ce que l’on pense être la maison de Lo Celso.

Un total de 11 autres adultes, deux enfants et un bébé ont également été photographiés, malgré les directives de niveau 4 interdisant à différents ménages de se réunir à l’intérieur.

Lanzini a déclaré sur Twitter: « Je tiens à m’excuser pour une grave erreur que j’ai commise à Noël et j’assume l’entière responsabilité de mes actions. Je sais que les gens ont fait des sacrifices difficiles pour rester en sécurité et je devrais donner l’exemple.

Les Spurs ont déclaré dans un communiqué: « Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette image montrant certains de nos joueurs avec leur famille et leurs amis à Noël.

«D’autant que nous connaissons les sacrifices consentis par tout le monde dans tout le pays pour rester en sécurité pendant la période des fêtes.

«Les règles sont claires, il n’y a pas d’exceptions, et nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et collaborateurs les derniers protocoles et leurs responsabilités d’adhérer et de montrer l’exemple.