Lanzador Concept présente la première Lamborghini entièrement électrique

Après le lancement de son prochain Super voiture de sport hybride rechargeable Revuelto, Lamborghini franchit une nouvelle étape dans l’ère électrique en dévoilant un concept de « voiture ultra GT » qui deviendra éventuellement son premier véhicule entièrement électrique. Découvrez la Lamborghini Lanzador.

Le Lanzador est long – près de 197 pouces de pare-chocs à pare-chocs – et grand, un coupé 2 + 2 qui s’inspire du SUV Urus à conduire au quotidien et du super coupé sport sur pilotis Huracan Sterrato. Le résultat est ce que Lambo appelle une ultra GT qui associe les performances d’une voiture de sport à l’espace, au confort et au fonctionnement silencieux d’un croiseur de luxe pleine grandeur. Pendant ce temps, la hauteur de caisse élevée et la configuration relevable ajoutent un peu de saveur utilitaire de style de vie actif à cet outil multifonction d’un véhicule concept. Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci.

Lamborghini Lanzador Concept fait ses débuts à la Monterey Car Week 2023

J’ai parlé avec Mitja Borkert, responsable de la conception de Lamborghini, qui a souligné l’utilisation par le Lanzador d’éléments de conception clés de Lamborghini – les épaules et la serre carrées, la ligne de toit unique qui coule du nez à la queue et les proportions de la cabine vers l’avant. La grande taille et la grande hauteur de caisse du Lanzador sont en partie dues aux réalités de la conception autour d’une batterie électrique et à la mission de l’ultra GT en tant que navetteur confortable et luxueux, mais même ainsi, le constructeur automobile a pu créer une position assise étonnamment basse et , espérons-le, une expérience de conduite évocatrice de la Revuelto.

Plus d’un mégawatt



Derrière le design de genre du Lanzador se cache un réseau incroyablement flexible et personnalisable de systèmes de performance. Lors des débuts du concept, le PDG Stephan Winkelmann a laissé entendre que nous devrions nous attendre à plus d’un mégawatt (plus de 1 341 chevaux) à travers les roues via un système de traction intégrale entièrement électrique. Lambo CTO Rouven Mohr m’a dit plus tard dans une interview que le Lanzador s’en tiendra probablement à deux moteurs électriques – plutôt que trois ou plus – ce que les ingénieurs de la marque estiment être un point idéal pour la puissance, l’emballage, le poids et la sensation de conduite.

Mitja Borkert de Lamborghini, le CTO Rouven Mohr et le PDG Stephan Winkelmann ont dévoilé le concept lors de la Monterey Car Week 2023. Antuan Goodwin/CNET

Sous la cabine se trouve une batterie avancée qui promet des performances élevées et une « longue portée ». Lambo ne divulgue pas les objectifs de portée ou la capacité à ce stade du développement, mais Mohr dit s’attendre à ce que la technologie et la chimie de la batterie soient partagées avec autres membres du groupe Volkswagen.

Transformer et déployer



J’étais surtout intéressé par l’aérodynamisme sauvage du Lanzador. Mohr explique que la mission du Lanzador en tant que voiture de grand tourisme avec laquelle les conducteurs vivront tous les jours signifie que vous ne pouvez pas simplement frapper une grosse aile à l’arrière comme le Ouragan STOalors ses ingénieurs se sont mis à cacher l’un des systèmes aérodynamiques actifs les plus avancés que j’aie jamais vus à l’intérieur et sous la silhouette de l’EV.

Les éléments aérodynamiques motorisés dans les pare-chocs, le séparateur avant et le diffuseur arrière se déploient en un instant pour augmenter la force d’appui si nécessaire. Des persiennes cachées sous le capot aspirent l’air à haute pression des passages de roue pour réduire la traînée. Des virures en fibre de carbone s’élèvent de chaque côté de la lucarne arrière pour guider l’air au-dessus ou à travers le becquet intégré au couvercle de coffre arrière. Même les phares sont dotés de guides d’air qui font circuler l’air sur et à travers des éléments encore plus aérodynamiques cachés sur ou sous le capot.

Regarder le Lanzador passer d’un croiseur à faible traînée à un interprète à force d’appui élevée – des éléments aérodynamiques se déploient et la suspension s’abaisse – c’est un peu comme regarder un transformateur faire son travail, mais Mohr était le plus fier de la prochaine génération du contrôle intégré de Lamborghini logiciel.

Des éléments aérodynamiques actifs, comme ce becquet intégré, sont cachés dans le design du Lanzador. Antuan Goodwin/CNET

Performances alimentées par l’IA



« A l’avenir, le matériel ne changera pas la donne », déclare Mohr. « Vous avez besoin d’un certain niveau de matériel, mais ce qui change la donne, c’est le système de contrôle intégré, car il définit la réaction de la voiture. Dans notre première voiture électrique, nous allons [software version] 3.0, ce qui signifie que nous incorporons tous les systèmes actifs, y compris l’aérodynamique active, et nous avons également beaucoup plus de possibilités dans le pilotage du modèle électronique, ce qui nous permettra d’avoir un comportement de conduite exceptionnel. »

Lamborghini prévoit que cette version 3.0 du contrôle intégré intégrera également la technologie d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour s’adapter au conducteur et aux conditions de conduite, par exemple, en prédisant l’adhérence en fonction des informations recueillies à partir des capteurs et en ajustant la distribution du couple des moteurs électriques ou en remarquant le comportement du conducteur sur une longue ligne droite d’autoroute et en ajustant l’aérodynamisme et la suspension pour une autonomie et un confort accrus. Le Lanzador verra également un accent accru sur la technologie d’aide à la conduite avec des systèmes de conduite pilotés et automatisés qui devraient faire leur apparition.

Les performances de conduite et la technologie de la cabine seront améliorées par un logiciel d’apprentissage automatique. Antuan Goodwin/CNET

À l’intérieur, la cabine à double cockpit du Lanzador est encadrée par une grande console centrale qui fait écho au motif en forme de Y que l’on retrouve dans les phares. Deux écrans montent du tableau de bord au démarrage comme le CompteurLes phares escamotables classiques de , présentant au conducteur un combiné d’instruments numériques et au passager avant (ou copilote) des informations d’infodivertissement. Le volant et la console centrale comportent des contrôleurs physiques uniques au design de science-fiction. L’ensemble de la cabine utilise des matériaux exotiques respectueux de l’environnement, notamment de la fibre de carbone recyclée en suspension dans de la biorésine, de la laine mérinos récoltée de manière durable et de la mousse recyclée imprimée en 3D. Pendant ce temps, la deuxième rangée flexible offre de la place pour deux passagers ou des équipements de plein air comme un vélo ou une planche de surf sous le toit transparent du Lanzador.

L’avenir de Lamborghini

La version de production de la Lamborghini Lanzador devrait arriver en 2028, donnant au constructeur automobile cinq ans pour finaliser tous les détails. En attendant, attendez-vous à un version rafraîchie de l’Urus arriver l’année prochaine. Il arborera un nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable pour les prochaines années avant de passer également au tout électrique avec une toute nouvelle génération qui devrait rejoindre le Lanzador en 2029.