L’anxiété, votre cerveau et la longue COVID : ce que dit la recherche

Les scintigraphies cérébrales ont montré que les personnes atteintes de COVID qui souffraient également d’anxiété et de dépression présentaient un rétrécissement dans la zone limbique du cerveau (ce qui aide à traiter les émotions et la mémoire), tandis que les personnes infectées qui ne souffraient pas d’anxiété ou de dépression ne l’étaient pas. Les chercheurs ont ensuite scanné le cerveau de 148 personnes en bonne santé sans COVID et n’ont trouvé aucun rétrécissement.

Dans l’une de ses études, présentée lors de la réunion de l’American Academy of Neurology en avril 2023, elle a constaté des changements cérébraux chez les personnes souffrant d’anxiété, de dépression et de COVID, mais pas chez les personnes infectées qui n’avaient aucun problème de santé mentale. Elle a évalué 254 personnes, d’âge médian de 41 ans, environ 82 jours après leur test PCR positif pour COVID. Tout le monde a rempli un questionnaire standard pour la dépression (le Beck Depression Inventory) et un autre pour l’anxiété (le Beck Anxiety Inventory). Elle les a ensuite divisés en deux groupes – les 102 présentant des symptômes et les 152 ne présentant aucun symptôme de dépression ou d’anxiété.

Le nombre de personnes dans cette étude ayant des problèmes de santé mentale était étonnamment élevé, a déclaré Yasuda. « C’était intriguant pour nous de constater que de nombreuses personnes présentaient à la fois des symptômes, de l’anxiété et de la dépression. On ne s’y attendait pas à cette proportion. »

Les chercheurs ont découvert un modèle de changement non seulement dans la structure du cerveau, mais aussi dans la communication cérébrale. Ils ont trouvé ces changements en utilisant un logiciel spécialisé pour analyser les réseaux cérébraux chez certains des participants. Les personnes souffrant d’anxiété et de dépression présentaient des changements fonctionnels généralisés dans chacun des 12 réseaux testés. Les participants sans symptômes de santé mentale ont montré des changements dans seulement 5 réseaux. Ces changements sont suffisants pour entraîner des problèmes de capacité de réflexion et de mémoire, a déclaré Yasuda.

Explication des liens

Plusieurs idées ont été proposées pour expliquer le lien entre la détresse psychologique et le risque de COVID à long terme, a déclaré Wang. « Le premier et le plus courant des mécanismes de COVID de longue durée est l’inflammation chronique et la dérégulation immunitaire », a-t-elle déclaré. « Plusieurs problèmes de santé mentale, tels que l’anxiété et la dépression, sont associés à l’inflammation et au dysfonctionnement et cela pourrait être le lien entre la dépression, l’anxiété et le long COVID. »