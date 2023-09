L’anxiété que vous ressentez sans votre téléphone portable a un nom

De plus, « être distrait tout le temps est très malsain pour les relations », note Leno. « Nous sacrifions le bonheur et la santé potentielle des [those] relations parce que nous nous soucions davantage du téléphone.

« Nous sommes attachés à nos téléphones, et pour de nombreuses raisons différentes. Ce sont nos ordinateurs miniatures. Nous les utilisons à des fins professionnelles. Nous les utilisons pour rester en contact avec notre famille », a déclaré Leno à CNBC Make It.

Les adolescents sont les plus touchés par la nomophobie, selon une étude publiée dans BMC Psychiatry, mais n’importe quel groupe d’âge peut y être confronté. L’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes souffrent de nomophobie vient de notre dépendance à l’égard de nos téléphones portables, selon Michele Leno psychologue clinicien et animateur d’une émission télévisée, « L’esprit compte avec le Dr Michele « .

Heureusement, il n’est pas impossible de se débarrasser de la nomophobie. Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour lutter contre cette maladie une fois que vous êtes conscient qu’elle vous affecte.

Voici quelques suggestions de Leno and Steel pour vous détacher de votre téléphone :

Permettez-vous de vous détendre sans votre téléphone pendant votre temps d’arrêt. Restez intentionnellement à l’écart de votre téléphone pendant une heure à la fois. Pensez à le désactiver si cela peut être utile. Laissez votre téléphone à la maison ou sur le côté lorsque vous allez au magasin ou assistez à un événement. Portez une montre pour vérifier l’heure, au lieu de compter sur votre téléphone pour obtenir une horloge. Utilisez un calendrier ou un agenda pour planifier des événements importants. Trouvez de nouveaux passe-temps qui vous permettent de passer du temps loin de votre téléphone et de vous débrancher. Apprenez-en davantage sur la nomophobie pour acquérir des connaissances sur les signes et les déclencheurs. Remettez en question vos pensées négatives liées au fait de ne pas avoir votre téléphone. Rappelez-vous que tout ira bien si vous le rangez pendant un certain temps. Pratiquez la pleine conscience grâce à la méditation et à des exercices de respiration pour faire face à l’anxiété. Dans les cas extrêmes, demandez l’aide d’un professionnel de la santé mentale.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez CNBC gratuitement Guide d’investissement de Warren Buffettqui distille les meilleurs conseils du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, ainsi que trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.