L’anxiété post-partum est invisible, mais courante et traitable

L’attente est enfin terminée : après 40 semaines de rendez-vous médicaux, de planification de la crèche et d’anticipation, votre bébé est enfin arrivé. Elle est parfaite à vos yeux, saine et adorable. Pourtant, au cours des prochaines semaines, votre joie initiale est remplacée par des inquiétudes dévorantes : Est-ce qu’elle se nourrit suffisamment ? Pourquoi pleure-t-elle si souvent ? Quelque chose ne va pas médicalement avec elle ? Ces soucis sont constants pendant la journée et vous empêchent de dormir la nuit. Vous vous sentez tendu et irritable, votre cœur bat la chamade et vous vous sentez paniqué. Les membres de votre famille commencent à exprimer leur inquiétude, pas seulement à propos du bébé, mais à propos de vous. Vous vous demandez si votre anxiété est normale.

Baby blues, dépression post-partum ou anxiété post-partum ?

Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler du baby blues ou de la dépression post-partum. Vous avez peut-être même rempli des questionnaires sur votre humeur lors de votre visite chez le médecin après l’accouchement. Le baby blues est une réaction très courante à la diminution des niveaux d’hormones après l’accouchement et peut vous rendre triste, larmoyante et dépassée. Cependant, ces symptômes sont légers et ne durent que quelques semaines. Lorsque les symptômes persistent et deviennent débilitants, quelque chose d’autre peut se passer.

De nombreux symptômes se chevauchent entre la dépression post-partum et l’anxiété post-partum (comme un mauvais sommeil, des troubles de la relaxation et de l’irritabilité). Les mères souffrant de dépression post-partum présentent généralement des symptômes d’anxiété, bien que toutes les mères souffrant d’anxiété ne soient pas déprimées. Il est important d’établir le bon diagnostic, car les femmes souffrant d’anxiété post-partum peuvent ne pas répondre aussi bien à certains traitements de la dépression, tels que la psychothérapie interpersonnelle ou des médicaments tels que bupropion (Wellbutrin).

Semblable à la dépression post-partum, l’anxiété post-partum peut augmenter en raison de changements hormonaux dans la période post-partum. Il peut également augmenter en réponse à de véritables facteurs de stress, qu’il s’agisse de la santé du bébé, des finances ou de la navigation dans de nouveaux rôles dans vos relations. Une histoire de perte de grossesse (fausse couche ou mortinaissance) augmente également votre risque de développer une anxiété post-partum. Si vous avez des antécédents d’anxiété avant ou pendant la grossesse, les symptômes d’anxiété post-partum peuvent également réapparaître après l’accouchement. L’anxiété et la tristesse peuvent également apparaître après le sevrage de l’allaitement en raison de changements hormonaux.

Certaines femmes ont des crises de panique ou des symptômes de trouble obsessionnel-compulsif (TOC) pendant la période post-partum. Les attaques de panique sont des épisodes distincts d’anxiété intense accompagnés de symptômes physiques, notamment un cœur qui bat rapidement, un sentiment de malheur, un essoufflement et des étourdissements. Les obsessions sont des pensées intrusives et indésirables et peuvent être accompagnées de compulsions ou de comportements délibérés pour soulager la détresse. Ces symptômes peuvent être effrayants pour une nouvelle mère, surtout lorsque ces pensées impliquent de faire du mal au bébé. Heureusement, lorsque les obsessions sont dues à un trouble anxieux, il est extrêmement peu probable que les mères nuisent à leurs bébés.

Quels sont les traitements de l’anxiété post-partum ?

En général, l’anxiété post-partum est moins étudiée que sa cousine la dépression post-partum ; cependant, on estime qu’au moins une femme sur cinq souffre d’anxiété post-partum. Nous savons que les thérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) sont d’excellents traitements pour les troubles anxieux, y compris le TOC. Pour certaines femmes, les médicaments peuvent être utiles et sont plus efficace lorsqu’il est combiné avec une thérapie. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont généralement les médicaments de première intention (et la classe de médicaments la mieux étudiée) pour les troubles anxieux, tandis que les benzodiazépines sont des anxiolytiques à action rapide qui sont souvent utilisés en attendant l’effet d’un ISRS.

Faut-il prendre des médicaments pendant l’allaitement ?

L’allaitement offre de nombreux avantages au bébé : c’est le nutrition parfaite, il aide à renforcer le système immunitaire du bébé, il peut aider à prévenir l’obésité à l’âge adulte et il procure confort et sécurité. L’allaitement offre également des avantages pour la mère : il libère de la prolactine et de l’ocytocine (les hormones de l’amour et des câlins), qui aident la mère à créer des liens avec son bébé et lui procurent une sensation de détente. Lorsque vous envisagez de commencer un médicament, il est important de savoir que tous les médicaments psychiatriques sont excrétés dans le lait maternel. Votre médecin peut vous aider à réfléchir aux risques et aux avantages des médicaments en fonction de la gravité de votre maladie, de vos préférences en matière de médicaments et de votre réponse antérieure, ainsi que des facteurs propres à votre bébé, comme une maladie ou une prématurité.

Quelles stratégies non médicamenteuses sont utiles pour réduire l’anxiété post-partum ?

Câlinez votre bébé (beaucoup). Cela libère l’ocytocinece qui peut réduire les niveaux d’anxiété.

Et enfin, accordez-vous une pause – après tout, vous venez d’avoir un bébé. L’anxiété post-partum est courante et, dans de nombreux cas, elle passera avec le temps.