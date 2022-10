Partout dans le monde, la santé mentale se détériore dans une foule de populations, comme l’ont montré plusieurs études ces dernières années. L’anxiété et les troubles de santé mentale sont-ils liés à l’époque dans laquelle nous vivons ou sont-ils plus apparents maintenant en raison d’une plus grande sensibilisation et d’une meilleure compréhension des problèmes?

L’invasion de l’Ukraine, la pandémie, l’inquiétude face au changement climatique, … Au vu des grands faits divers de ces dernières années, il n’est pas surprenant que les troubles de santé mentale soient en augmentation. En mars de cette année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que “la prévalence mondiale de l’anxiété et de la dépression a augmenté de 25 %” au cours de la première année de la pandémie de Covid-19.

Les troubles de santé mentale sont-ils uniques aux années 2020 ? “A partir du moment où il y a des humains, la question de la santé mentale se pose”, explique Quentin Gicquel, interne en santé publique en France. Le terme « santé mentale » est apparu au milieu du XXe siècle. Aux États-Unis, le National Mental Health Act est entré en vigueur en 1946. L’objectif était d’améliorer le traitement et le diagnostic des maladies mentales, ainsi que d’apporter un soutien aux anciens combattants.

En Europe, l’OMS a créé une unité de santé mentale en 1949. Un rapport publié par l’organisation en 1962 visait déjà à sensibiliser aux problèmes de santé mentale des jeunes adultes. “L’hygiène mentale est importante dans l’industrie car au moins un quart de toutes les absences du travail sont dues à un trouble mental quelconque, généralement névrotique”, indique le rapport.

Entre-temps, la santé mentale des enfants a également été mise à l’honneur. Les spécialistes suggèrent aux parents d’adopter une approche flexible afin de faciliter un développement psychologique positif. Les recommandations incluent de ne pas être trop strict sur les heures de repas et l’activité physique. En ce qui concerne les tout-petits, il est important que les parents entretiennent une relation amoureuse.

Un sujet encore tabou

Les services publics traitent de la question depuis plus de 50 ans, mais jusqu’à récemment, le domaine de la santé mentale était relativement peu compris par le grand public. Pour Quentin Gicquel, président de l’association Imhotep, qui œuvre pour améliorer la communication autour de la santé, “le terme ‘santé mentale’ reste trop lié aux pathologies psychiatriques”. En effet, dans de nombreuses cultures, les tabous et la stigmatisation concernant la santé mentale demeurent, présentant des défis spécifiques.

Un domaine où des progrès ont été réalisés et où la question est de plus en plus discutée dans le discours public est le sport, certains athlètes de premier plan devenant les porte-drapeaux de ce combat. En 2021, la gymnaste américaine Simone Biles a déclaré son retrait des Jeux olympiques de Tokyo, disant au monde qu’elle devait se concentrer sur sa santé mentale. Plus récemment, le nageur américain Michael Phelps a abordé la dépression et l’anxiété qu’il combat « presque tous les jours » lors d’un événement en France consacré à l’avenir du sport.

Et c’est dans ce domaine que Quentin Gicquel, avec l’association Imothep, espère profiter des prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024 pour ouvrir le dialogue autour de la santé mentale, dont le bien-être. Car, selon lui, libérer la parole autour de ce sujet est la clé du traitement de ces troubles, et pour cela chacun doit avoir accès aux ressources qui le sortiront de sa mauvaise passe.

