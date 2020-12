La propagation effrénée du coronavirus a augmenté les niveaux de base d’anxiété et de dépression en Amérique. | Getty Images

Les données de l’enquête montrent la pression sur la santé mentale de la pandémie.

Le nombre de cas, les taux de positivité, les décès et les hospitalisations sont devenus les paramètres incontournables pour suivre la gravité de la pandémie de coronavirus. Mais un symptôme de la pandémie, qui affecte à la fois ceux qui ont eu le virus et ceux qui n’en ont pas, s’est avéré plus difficile à quantifier: la détérioration de la santé mentale. Peut-être à cause de ce défi, il a été largement absent des messages et de la réponse des fonctionnaires.

Un examen attentif des données de l’enquête des Centers for Disease Control and Prevention montre qu’une mesure de la santé mentale est beaucoup plus intimement liée à l’état de la pandémie qu’on ne l’imaginait auparavant. En fait, leurs trajectoires s’alignent presque exactement.

Il est bien documenté que la pandémie de coronavirus a eu de graves conséquences sur le bien-être émotionnel. Les taux de dépression et d’anxiété en juin étaient trois à quatre fois plus élevés qu’au point correspondant en 2019, selon le CDC, et une détérioration des résultats en matière de santé mentale a été observée de la même manière dans des pays du monde entier, dont le Royaume-Uni, l’Inde et la Chine. . Les taux d’idées suicidaires, de toxicomanie et de consommation d’alcool sont en augmentation constante.

Mais le lien est encore plus fort que vous ne le pensez aux États-Unis: à mesure que le nombre de nouveaux cas de virus fluctue d’une semaine à l’autre, notre santé mentale évolue en parallèle.

Les données disponibles de l’enquête Mental Health Household Pulse Survey, gérée par le CDC, offrent une estimation semaine par semaine de la fraction d’Américains qui ont présenté des symptômes d’anxiété ou de dépression entre le 23 avril et le 21 juillet de cette année. La comparaison de ces données aux cas hebdomadaires de coronavirus aux États-Unis sur le même intervalle de temps révèle une tendance indéniable: l’incidence des symptômes dépressifs ou anxieux chez les Américains reflète presque exactement la trajectoire de la courbe des coronavirus américains.









Avec une valeur r2 (une métrique standard de la force de corrélation) de 0,92 entre les nouveaux cas de Covid-19 et l’incidence des symptômes anxieux ou dépressifs, la corrélation entre eux est très, très forte.

Il est toujours possible qu’une corrélation soit fortuite plutôt que causale, ou que le lien soit plus compliqué qu’il n’y paraît. En effet, juin et juillet ont marqué une période de propagation virale croissante; on pourrait supposer qu’au fur et à mesure que la pandémie se prolongeait, la santé mentale publique aurait pu s’aggraver en conséquence simplement en fonction du temps ou d’un autre facteur.

Pourtant, les données de la deuxième phase de l’Enquête sur le pouls des ménages, d’août à octobre, ont montré que la santé mentale continuait de suivre systématiquement les fluctuations de la courbe Covid-19. Après le pic viral effrayant de juillet, le nombre de cas hebdomadaires est passé d’environ 450 000 par semaine à la fin de juillet à environ 250 000 à la fin d’août. Et parallèlement à cette période de propagation virale plus lente, les résultats en matière de santé mentale se sont également nettement améliorés, renforçant la relation entre les deux.

Là encore, à mesure que les cas augmentaient en septembre et en octobre, les résultats en matière de santé mentale se sont détériorés en conséquence.









Nous ne savons pas encore exactement pourquoi les rapports de problèmes de santé mentale retracent une grande partie de la courbe des coronavirus – qu’il s’agisse de cause à effet, du résultat d’autres variables ou d’une relation causale improbable dans l’autre sens. Par exemple, à mesure que les gens deviennent plus déprimés et anxieux, ils recherchent peut-être une interaction sociale plus négligemment, générant des pics d’infection. Et les points où les deux courbes divergent quelque peu (par exemple juin et fin octobre) montrent qu’il y a certainement d’autres facteurs en jeu.

Ce qui est clair, c’est que la propagation effrénée du virus a un effet majeur sur la santé mentale. Dans l’ensemble, la pandémie a augmenté les niveaux de base d’anxiété et de dépression aux États-Unis: même à son point le plus bas cet été (début mai), le taux d’Américains signalant des symptômes d’anxiété ou de dépression a oscillé autour de 34%, environ trois fois plus élevé que la moyenne de 11 pour cent rapporté dans une étude parallèle entre janvier et juin en 2019.

Les fluctuations au-dessus de ce niveau de référence déjà élevé pourraient vraisemblablement être causées, au moins en partie, par la gravité de la pandémie à un moment donné. Par exemple, des taux élevés de propagation virale augmentent directement la probabilité que nous ou une personne que nous connaissons soyons exposés et subisse une période de mise en quarantaine éprouvante mentalement en attente de symptômes – ou d’auto-isolement tout en luttant contre la nouvelle maladie elle-même. L’état de la pandémie détermine également souvent des choses comme la liberté de mobilité par des mesures de verrouillage ou leur absence.

Historiquement, il a été démontré que la quarantaine imposée affecte considérablement la santé mentale. De plus, la trajectoire perçue de la pandémie a des répercussions importantes sur l’économie et le chômage, qui ont tous deux un impact direct sur la santé mentale.

La messagerie et les politiques de Covid-19 se sont focalisées sur le nombre standard de cas et de décès. Mais ces chiffres à eux seuls passent à côté du lien très réel et très fort entre la pandémie et notre santé mentale, qui affecte beaucoup plus de personnes que celles qui ont été infectées par le virus. Et ce n’est pas seulement une question de qualité de vie diminuée. L’anxiété et la dépression se sont également avérées être des drains majeurs pour l’économie.

En regardant ces graphiques, il est clair que notre santé mentale trace la courbe des coronavirus. Et tout comme l’augmentation du nombre de cas a eu un impact écrasant sur notre santé psychologique, tout ce qui a conduit à des périodes de diminution de la propagation virale (par exemple, masques, distanciation et autres politiques intelligentes) semble avoir amélioré notre santé mentale. Les décideurs devraient prendre cette conclusion à cœur et réagir à la pandémie en gardant à l’esprit le bien-être émotionnel du public.

Fait encourageant, Biden a récemment nommé une infirmière avec une expertise en santé mentale à son comité consultatif Covid. En janvier, en plus de promulguer des politiques pour freiner la propagation virale, l’administration devrait s’attaquer directement à la santé mentale – par exemple, en continuant à rechercher des experts en psychiatrie et en santé mentale, en élargissant l’accès aux services de santé télémentaux et en s’attaquant à l’effet disproportionné de Covid -19 sur la santé mentale parmi les groupes marginalisés tels que les populations noires et latino-américaines.

Pour notre propre santé mentale, continuons à prendre ce virus au sérieux.

Isaac Sebenius est un étudiant diplômé du programme d’informatique avancée de l’Université de Cambridge, où il étudie la maladie mentale en combinant l’apprentissage automatique avec des données biologiques.