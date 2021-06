L’anxiété des Jeux Olympiques de Tokyo laisse les sponsors japonais compter le coût

Tokyo 2020 était censé être une aubaine de marketing, mais l’opposition du public et une éventuelle interdiction des spectateurs face aux craintes de virus ont laissé certains sponsors japonais avec un mal de tête olympique. Environ 60 entreprises japonaises ont investi un montant record de 3,3 milliards de dollars dans l’événement, qui a été reporté d’un an en raison de la pandémie, et des entreprises de premier plan telles que Toyota, Bridgestone et Panasonic ont des partenariats olympiques pluriannuels. Les sondages montrent qu’une majorité au Japon souhaite que les Jeux olympiques soient annulés ou reportés davantage, ce qui rend la publicité liée aux Jeux difficile. Et des stades sans spectateurs priveraient les entreprises locales de billets et d’hospitalité pour les clients, un avantage clé du sponsor. Si les Jeux de Tokyo s’ouvrent comme prévu le 23 juillet, les sponsors peuvent encore s’attendre à une exposition mondiale de la part des diffuseurs internationaux. Mais alors que le Japon lutte contre une quatrième vague de coronavirus, certains observent la situation avec inconfort.

Le mois dernier, Toyota a reconnu «l’inquiétude» du public et s’est dit préoccupé par le fait que «la frustration de certaines personnes soit dirigée vers les athlètes».

«En tant que sponsor, nous sommes vraiment affligés par cela», a déclaré le directeur des communications Jun Nagata.

«Nous nous inquiétons chaque jour de ce qu’il faut faire.»

Et en signe de montée de l’inquiétude, le journal Asahi Shimbun – lui-même sponsor des Jeux – a rompu les rangs la semaine dernière pour demander une annulation.

Dans un éditorial, le quotidien de gauche a averti que le Japon n’était pas en mesure d’accueillir les Jeux olympiques, étant donné les niveaux d’infection actuels et la lenteur du déploiement des vaccins.

Il a également critiqué le leadership «bien-pensant» du Comité international olympique, qui, selon lui, semblait déterminé à organiser les Jeux à tout prix, et malgré les inquiétudes du public.

Certains chefs d’entreprise qui ne sont pas impliqués dans les Jeux ont été encore plus francs, le PDG du géant du commerce électronique Rakuten, Hiroshi Mikitani, qualifiant l’événement de «mission suicide».

Les commanditaires locaux se trouvent maintenant dans une position «très difficile», a déclaré Norm O’Reilly, directeur de l’Institut international des affaires sportives et du leadership à l’Université de Guelph.

« Je conseillerais de rester concentré sur le soutien des athlètes », a-t-il déclaré à l’AFP.

‘CONTRE-JEU PUBLIC’

Les organisateurs ont pris la décision sans précédent d’interdire les supporters étrangers aux Jeux et décideront plus tard ce mois-ci combien de spectateurs locaux seront autorisés, le cas échéant.

Alors que des Jeux à huis clos frapperaient les organisateurs en raison de la perte de ventes de billets, O’Reilly a déclaré que les grands sponsors pourraient toujours bénéficier du public mondial.

« Ils sont très concentrés sur la plate-forme mondiale de milliards de personnes qui s’engagera avec les Jeux via la télévision et le streaming », a-t-il déclaré.

«Dans la plupart des pays, les gens veulent désespérément mettre fin à la pandémie et retrouver un semblant de vie normale», a-t-il ajouté.

« Donc, de ce point de vue, je pense qu’il y aura un grand intérêt et un suivi des Jeux, ce que les sponsors veulent et ont besoin. »

Ce sont peut-être les petits sponsors locaux qui sont les plus touchés, selon Taisuke Matsumoto, avocat et spécialiste du droit du sport à l’Université Waseda.

Avant la pandémie, beaucoup diffusaient des publicités liées aux Jeux olympiques presque quotidiennement, « mais depuis l’année dernière, ils se sont arrêtés à cause du sentiment des clients », a-t-il déclaré.

Pourtant, Matsumoto ne s’attend pas à une défection massive des sponsors locaux, considérant l’éditorial d’Asahi comme «vraiment exceptionnel».

Les entreprises tiennent largement à éviter d’agiter les choses et «ne s’opposeront pas individuellement aux Jeux de Tokyo 2020», a-t-il déclaré.

Les sponsors locaux «peuvent voir les réactions du public et les risques», a ajouté John Davis, un expert en stratégie, en image de marque et en sport qui dirige le cabinet de conseil Brand New View.

« Je soupçonne que les sponsors essaient toujours de trouver comment transmettre la reconnaissance de Covid-19 tout en communiquant les histoires sportives inspirantes », a-t-il déclaré à l’AFP.

«Ce n’est pas un mélange facile de messages à accomplir. Mais cela ne veut pas dire que cela doit être évité. «

