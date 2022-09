L’anxiété climatique touche de plus en plus de personnes. Voici comment certains médecins tentent de le traiter

Le courant18:03Les thérapeutes ciblent l’anxiété climatique

Alors que le changement climatique augmente les températures et augmente l’impact des catastrophes naturelles dans le monde, certains médecins tentent de trouver des moyens de lutter contre la détresse environnementale imminente qui ravage la santé mentale et physique des gens.

“Je pense que l’une des choses à propos du climat ou de l’éco-anxiété que nous devons garder à l’esprit est de donner aux gens un sentiment d’agence, de donner aux gens le sentiment qu’ils peuvent faire quelque chose à ce sujet”, a déclaré le Dr Melissa Lem, présidente élue. de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement.

L’anxiété climatique, également connue sous le nom d’éco-anxiété, est la détresse que certaines personnes peuvent ressentir face aux effets du changement climatique.

La consultante en psychologie climatique Leslie Davenport a déclaré que la plupart des patients qu’elle voit avec ces cas sont des jeunes.

“Le lycée, le début de l’université, le début de l’âge adulte, c’est une période naturelle du développement où les gens se demandent ‘Où est-ce que je veux vivre et est-ce que je veux avoir une famille ? Et quel genre de travail est-ce que je veux faire ?'” dit-elle.

“C’est une sorte de période tournée vers l’avenir, et de nombreux jeunes ont l’impression que leur avenir a été en quelque sorte détourné.”

Selon une étude de 2021 publié dans la revue de santé The Lancet, 84 % des 10 000 répondants âgés de 16 à 25 ans étaient au moins modérément préoccupés par le changement climatique.

Plus de 45 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs sentiments à l’égard du changement climatique affectaient négativement leur vie quotidienne et leur fonctionnement.

Nous sommes loin de livrer le message et les actions nécessaires pour protéger le public contre la menace de la pollution de l’air, des combustibles fossiles et du changement climatique. -Dr. Courtney Howard, médecin urgentiste

La Dre Courtney Howard est médecin urgentiste à Yellowknife et coprésidente du groupe de travail de la société civile sur les changements climatiques et la santé de l’Organisation mondiale de la santé. Elle a déclaré que le cadrage du changement climatique par The Lancet comme la “plus grande menace pour la santé mondiale du 21e siècle” est approprié.

C’est pourquoi elle pense qu’il est important que les professionnels de la santé comme elle prennent au sérieux les cas d’anxiété climatique.

“C’est un sentiment que les gens ressentent et qui est absolument normal en réponse à une menace que nous partageons tous.”

Jouer au rattrapage

Selon Howard, l’une des premières étapes pour lutter contre l’anxiété climatique consiste à aider les professionnels de la santé à mieux comprendre la menace réelle du changement climatique pour la santé.

“Je considère que ma propre profession a essentiellement laissé tomber le ballon dans une large mesure, et en ce moment, nous jouons maintenant du rattrapage”, a-t-elle déclaré.

Malgré l’enseignement d’innombrables étudiants en médecine chaque année, Howard a déclaré que les écoles de médecine du monde entier ont été “extrêmement lentes” à introduire le changement climatique dans les programmes.

Une étude a trouvé que sur 2 817 facultés de médecine dans 112 pays, 15 % d’entre elles ont intégré les effets du changement climatique sur la santé.

En outre, 11 % des facultés de médecine étudiées avaient une formation formelle sur la pollution de l’air et la santé.

Le Dr Howard a déclaré que la pollution de l’air, qui est causée en partie par le changement climatique, tue presque autant de personnes que le tabac – mais les facultés de médecine n’ont pas suffisamment intégré le changement climatique et la santé dans les programmes. (Philippe Lopez/Reuters)

“La pollution de l’air elle-même, selon l’Organisation mondiale de la santé tue sept millions de personnes par an dans le monde”, a déclaré Howard. “ Le tabac tue huit millions de personnes . Nous parlons donc, même en regardant simplement la pollution de l’air, d’une menace qui tue presque autant de personnes [as] le tabac.”

“Nous sommes loin de livrer le message et les actions nécessaires pour protéger le public contre la menace de la pollution de l’air, des combustibles fossiles et du changement climatique.”

La consultante en psychologie climatique Leslie Davenport a déclaré que l’une des premières choses que tout clinicien doit faire est de valider les préoccupations d’un patient et de le rencontrer là où il se trouve.

Mais il y a un manque “problématique” de formation climatique dans les domaines de la santé mentale, et donc un manque de validation des peurs du patient, a-t-elle déclaré.

En conséquence, “une personne peut venir avec des préoccupations très valables… et le thérapeute, qui fait simplement partie du mélange de la population plus large sans aucune formation ni contexte pour cela, pourrait le remettre sur le client”, a déclaré Davenport. Le courant.

ÉCOUTEZ | Comment la crise climatique affecte-t-elle la santé de vos enfants ?

Matin de Londres7:15Comment la crise climatique affecte-t-elle la santé des enfants ?

Caractère prescrivant

Certains médecins essaient de valider les préoccupations de leurs patients concernant l’anxiété climatique en prescrivant la nature elle-même.

La médecin de famille, la Dre Melissa Lem, est également directrice de PaRx, qu’elle décrit comme « l’initiative nationale de prescription de la nature au Canada ». Elle a déclaré que tout professionnel de la santé réglementé au Canada peut s’inscrire au programme et qu’il recevra un dossier de prescription personnalisé et des ressources sur la façon de prescrire efficacement la nature.

“C’est un processus de travail avec un patient pour déterminer ses forces, ses intérêts, ses capacités et ce qu’est la nature dans son environnement local, puis lui prescrire littéralement la nature”, a-t-elle déclaré.

Le Dr Melissa Lem envoie PaRx a une recommandation standardisée selon laquelle les gens passent au moins deux heures dans la nature chaque semaine et au moins 20 minutes à chaque fois. (Francis Ferland/CBC)

Lem a déclaré que le programme a une recommandation standardisée selon laquelle les gens passent au moins deux heures dans la nature chaque semaine, chaque session d’au moins 20 minutes.

Elle a dit que cela est basé sur des preuves d’un bien-être et d’une santé accrus au bout des deux heures et une baisse efficace du cortisol, l’hormone du stress, entre Marques de 20 et 30 minutes .

Howard a déclaré que l’idée était excellente, ajoutant que la prescription peut être une “permission” pour les patients de mieux prendre soin d’eux-mêmes en passant plus de temps dans la nature.

C’est aussi un bon rappel pour les médecins qui les prescrivent.

“Quand nous pensons à la quantité d’épuisement professionnel que nous constatons dans les professions de la santé, je pense que c’est probablement aussi une bonne chose pour les médecins d’écrire des prescriptions pour la nature pour leurs patients, car c’est un peu un message pour eux-mêmes qu’ils devraient sans doute aussi prendre le temps d’aller se soigner dans la nature”, a-t-elle dit.

Produit par Brianna Gosse.