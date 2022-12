L’anxiété ajoutée comme condition pour l’herbe médicale au Nouveau-Mexique

SANTA FE, NM (AP) – Les autorités du Nouveau-Mexique ont approuvé les troubles anxieux comme condition qualifiante dans le cadre du programme de marijuana médicale de l’État.

Lors de l’approbation de cette décision le mois dernier, le conseil consultatif sur le cannabis médical du Nouveau-Mexique a indiqué que jusqu’à 25 % de la population adulte du Nouveau-Mexique, soit environ 465 000 personnes, pourraient ressentir les effets de ces troubles. La décision prend effet le 1er janvier.

Le Santa Fe New Mexican rapporte que le changement, qui pourrait étendre le programme de cannabis médical à des milliers de nouveaux patients, est survenu après que deux membres du conseil consultatif, l’assistante médicale Stephanie Richmond et le Dr Jean-Paul Dedam, ont demandé au conseil d’ajouter de l’anxiété comme une condition qualificative.

Richmond a déclaré qu’elle et Dedam avaient demandé s’ils pouvaient soumettre leur propre pétition lorsque les pétitions publiques pour ajouter des conditions au programme ont brusquement cessé en 2021 après la légalisation du cannabis récréatif pour les adultes de 21 ans et plus. Richmond et Dedam se sont excusés de voter sur la pétition, mais les quatre membres restants du conseil ont voté à l’unanimité pour l’approuver.

Richmond a déclaré qu’elle espérait que la mesure réduirait le besoin de benzodiazépines, des médicaments pharmaceutiques courants prescrits pour les troubles anxieux avec un potentiel de dépendance et d’effets secondaires négatifs. Elle espère également que cela encouragera davantage de discussions entre les patients et les médecins sur l’utilisation de la plante, notamment parce que de fortes stigmatisations et de la désinformation existent toujours.

Les responsables de dispensaires considèrent la mesure comme un pas en avant positif, mais ils disent que les protocoles de dosage et de traitement resteront finalement la responsabilité des employés des magasins de cannabis jusqu’à ce que davantage de médecins connaissent les produits et leurs effets.

The Associated Press