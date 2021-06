L’antisémitisme en ligne augmente en République tchèque en pleine pandémie

Le rapport conclut cependant que la République tchèque reste un pays sûr pour les Juifs et que l’antisémitisme est à un niveau relativement bas par rapport aux autres pays européens. Il a déclaré qu’il y avait eu une attaque physique enregistrée en 2020, une autre attaque contre des biens juifs et six autres incidents impliquant des menaces antisémites, du harcèlement et des insultes verbales.