L’antisémitisme décrié quatre ans après l’attaque d’une synagogue de Pennsylvanie

PITTSBURGH (AP) – Dans ce qui est devenu un rituel annuel, la communauté juive de Pittsburgh a honoré jeudi la mémoire des 11 Juifs qui ont été assassinés à cette date lors de l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

Pour de nombreux dirigeants communautaires, leur chagrin est mêlé de consternation face aux incidents continus et croissants d’antisémitisme aux États-Unis et au-delà.

Cela comprenait les commentaires largement médiatisés de Ye, la superstar du rap anciennement connue sous le nom de Kanye West, qui a exprimé des stéréotypes antisémites dans des interviews et sur les réseaux sociaux, y compris un tweet disant qu’il allait bientôt devenir “death con 3 on JEWISH PEOPLE”.

“Il est horriblement triste que cette semaine, alors que notre communauté tente de se souvenir et de guérir, nous soyons traumatisés à nouveau par l’antisémitisme qui fait à nouveau la une des journaux”, a déclaré Laura Cherner, directrice du Conseil des relations communautaires de la Fédération juive du Grand Pittsburgh.

“Il est horrifiant de voir quelqu’un avec une si grande plate-forme adopter avec désinvolture des théories du complot antisémite avec une telle conviction et peu de considération pour l’impact violent que ses paroles peuvent avoir”, a-t-elle ajouté.

La Ligue anti-diffamation a enregistré 2 717 incidents de harcèlement, de vandalisme ou de violence visant des Juifs en 2021 – le total annuel le plus élevé depuis qu’elle a commencé à suivre ces incidents en 1979.

“Nous ne voyons aucune diminution significative en 2022”, a ajouté Jonathan Greenblatt, PDG de l’ADL.

Les mots mènent souvent à l’action, a-t-il averti. “Il y a une raison qui est si inquiétante pour une communauté qui s’inquiétait auparavant.”

L’inquiétude a également augmenté après que l’ancien président Donald Trump a déclaré sur sa plate-forme de médias sociaux que les Juifs américains doivent « se ressaisir » et montrer leur appréciation pour Israël « avant qu’il ne soit trop tard ». Trump a déclaré que les électeurs juifs américains, dont la plupart ont voté pour ses adversaires, n’ont pas apprécié ce qu’il a fait pour Israël.

Les défenseurs juifs disent que cela s’appuie sur des tropes antisémites selon lesquels les loyautés juives appartiennent plus à Israël qu’aux États-Unis, Greenblatt affirmant que la phrase “trop ​​tard” de Trump “ressemble à une menace dans un environnement où les Juifs se sentent déjà menacés”.

L’antisémitisme est également dans l’esprit des principaux dirigeants politiques, dont le président Joe Biden.

Dans un communiqué, il a déploré l’attaque : « Nous sommes aux côtés de la communauté de Squirrel Hill – et des communautés juives à travers l’Amérique et dans le monde – dans la résolution de combattre l’antisémitisme et la haine sous toutes ses formes. Cela est particulièrement vrai alors que nous assistons à une augmentation affreuse de l’antisémitisme en Amérique.

La fusillade de Tree of Life a coûté la vie à 11 fidèles de la congrégation hôte et à deux autres congrégations adorant dans son bâtiment, Dor Hadash et New Light.

Elle a été suivie d’attaques meurtrières dans une synagogue de Californie, d’un marché casher dans le New Jersey et d’une fête de Hanoucca à New York, et d’une prise d’otages dans une synagogue du Texas – chacune commise par des assaillants qui ciblaient des Juifs, ont annoncé les autorités.

Le rabbin Rick Jacobs, président de l’Union pour le judaïsme réformé, a déclaré que les paroles de Ye intervenaient au milieu d’une montée de l’antisémitisme “de droite et de gauche et à peu près dans tout le spectre”.

L’augmentation est “non seulement dans la rhétorique, mais dans les attaques physiques contre les Juifs et la communauté juive”, a-t-il déclaré.

Un juge fédéral a fixé une date de procès en avril pour Robert Bowers, qui fait face à plus de 60 accusations fédérales liées au massacre de Tree of Life, y compris des crimes de haine présumés. Il a plaidé non coupable. Il pourrait encourir la peine de mort.

Les trois congrégations ciblées se réunissent désormais dans des synagogues voisines. Une nouvelle organisation à but non lucratif Tree of Life collecte actuellement des fonds pour rénover la synagogue désormais fermée en un complexe qui abriterait un sanctuaire, un musée, un mémorial et un centre de lutte contre l’antisémitisme.

Jacobs a applaudi la décision de la société de vêtements Adidas de rompre ses liens de parrainage avec Ye, bien qu’il ait déclaré que ce n’était qu’un début.

“Avoir quelqu’un comme Kanye West crachant la haine, le vitriol et la forme vraiment pure d’antisémitisme est extraordinairement percutant et douloureux et doit avoir des réponses fortes”, a déclaré Jacobs.

Cherner, de la fédération juive de Pittsburgh, a déclaré que la vigilance contre l’antisémitisme doit être constante.

“La communauté juive craint qu’après qu’une poignée de célébrités non juives se soient prononcées avec une déclaration générique sur la condamnation de l’antisémitisme, nous n’entendrons plus jamais parler d’elles sur le sujet”, a-t-elle déclaré. “La communauté est fatiguée de dire ‘Plus jamais ça’ alors que l’antisémitisme continue d’augmenter et que les Juifs continuent d’être la cible de théories du complot et de violence.”

Holly Huffnagle, directrice américaine de la lutte contre l’antisémitisme au Comité juif américain, a noté que c’était le tweet “death con” de Ye “où tout le monde s’est réveillé”.

Mais Ye s’en est sorti avec beaucoup moins de controverse après avoir fait de nombreux autres commentaires troublants, a-t-elle dit, comme associer les Juifs à la cupidité et au pouvoir secret.

Vous semblez également vous inspirer des affirmations qui ont circulé dans certains cercles nationalistes noirs, selon lesquelles les Noirs plutôt que les Juifs ashkénazes modernes sont les véritables descendants d’Israël, a déclaré Huffnagle. Les attaquants du marché casher du New Jersey partageaient cette idéologie, a-t-elle déclaré.

___

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Peter Smith, l’Associated Press