L’antidote au calice empoisonné de Manchester United

Cela fait près d’une décennie que le parrain d’Old Trafford, Sir Alex Ferguson, est descendu sur le trône avec style avec un autre trophée de Premier League à son nom décoré.

Cela a créé un vide au sommet du club le plus titré d’Angleterre. Les hommes sont montés au siège le plus chaud du football mondial, le poste de gaffer du Manchester United Football Club, dans le but de perpétuer l’héritage laissé par Sir Alex. La tâche s’est avérée ardue, d’autant plus que la phase de «transition» de United a coïncidé avec la domination de Manchester City sur le football anglais sous la direction du génie espagnol Pep Guardiola, qui a réussi à transformer le football en une forme d’art, et la renaissance de Liverpool sous Le cerveau allemand Jurgen Klopp.

Pour les fans de United qui ont été gâtés par les réalisations de Fergusons au fil des ans, la chronologie entre la sortie de “The Main Man” et l’arrivée du sauveur très vanté Erik Ten Hag a été pour le moins fleurie.

Des hommes capables ont tenté de redonner à Manchester United son ancienne gloire, pour rencontrer Waterloo et succomber aux exigences du travail. Il y avait des trophées le long de la route sombre qui servaient de remontants, mais ils ne se sentaient presque jamais comme le site d’une étape importante dans le long voyage de United vers le sommet, car United semblait encore loin de son moi dominant et imposant. .

La peur qui affligerait les joueurs en visite à la vue du théâtre des rêves n’était plus pertinente car les clubs en tournée entraient dans le stade de United et sortaient ravis des trois points qu’ils avaient ramassés sur la route.

Après une longue et dure poursuite de l’architecte de la superbe course de l’Ajax lors de la saison 2018/19 de la Ligue des champions, United a finalement réussi à acquérir la signature de l’homme qui avait remporté trois fois l’Eredivisie néerlandaise avec l’Ajax en plus des deux victoires en Coupe KNVB- Erik Ten Hag.

Fait intéressant, Ten Hag a dirigé le Bayern Munich II de 2012 à 2015, propulsant son équipe dans la Regionalliga Bayern, tandis que Pep Guardiola a dirigé l’unité senior du Bayern Munich vers la gloire nationale.

Il avait également réussi à mener Eerste Divisie Club Go Ahead Eagles à leur première promotion en 17 ans et avait emmené le FC Utrecht aux éliminatoires de l’UEFA Europa League dans ses rôles précédents.

Le 21 avril 2022, Ten Hag a été annoncé comme l'homme pour faire avancer United, insufflant la confiance pour un avenir radieux. Ten Hag est arrivé en grande pompe malgré les protestations en cours contre les propriétaires américains du légendaire club anglais, la famille Glazers.

Et son introduction à la Premier League était de loin confortable alors que United s'effondrait deux défaites consécutives lors des deux premières semaines de la nouvelle saison alors que les Reds se sont inclinés à Brighton à domicile et à Brentford sur la route.

Avec deux défaites en deux matchs pour commencer son séjour à United, les garçons de Manchester devaient affronter leurs rivaux amers Liverpool lors de la semaine de match suivante et les choses semblaient plutôt sombres pour United bien que Liverpool n'ait pas encore trouvé son rythme cette campagne.

Mais, Ten Hag venait juste de s'installer dans et après le martèlement 4-0 contre les rouges à Brentford, il a appelé ses joueurs sur le terrain d'entraînement un jour de congé pour compenser la différence de distance parcourue au stade communautaire de Brentford.

Mis à part les résultats, Ten Hag est en train de changer la culture du Manchester Club et a initié le processus avec autorité. Son approche du “Club d’abord” est admirable et en toute franchise, quelque chose que les fans de United attendent depuis une décennie.

Il a illustré qu’il n’est pas du genre à hésiter à prendre des décisions difficiles pour le plus grand bien de l’équipe avec sa gestion de Ronaldo et Maguire. Il a résolu des problèmes de longue date tels que la position du milieu de terrain défensif central en faisant venir Casemiro, plusieurs fois vainqueur de la Ligue des champions, du Real Madrid.

Son achat astucieux de Martinez, qui a impressionné le bannière United avec sa passion et son attitude « portez votre cœur sur votre manche » est très apprécié. Son geste pour l’expérimenté Dane Eriksen, qui a été formé à la «façon Ajax» de jouer au beau jeu, pourrait être la manifestation sur le terrain de la philosophie du football de Ten Hag. Et à Antony, un Brésilien au sang rouge avec le potentiel d’éblouir la Premier League et de laisser les défenseurs poursuivre son ombre jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison.

L’ère Erik Ten Hag est bel et bien lancée comme le suggèrent non seulement les derniers résultats de United, mais aussi la manière dont les Red Devils abordent le match.

Comme pour la plupart des choses dans le football et dans la vie, seul le temps nous dira si Ten Hag peut imiter les exploits du grand Sir Alex Ferguson, mais, une chose est certaine, Manchester United a enfin trouvé l’homme qui peut les guider sur leur Herculean retour au sommet du football mondial.

