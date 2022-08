L’anticipation, le buzz et la réaction à l’édition 2022-23 de la plus grande compétition de clubs d’Europe

Le football européen est de retour depuis un certain temps. La Premier League, la Bundesliga et la Ligue 1 sont en cours depuis près de trois semaines maintenant. Mais le début d’une autre saison de Ligue des champions, lorsque les meilleurs clubs du continent s’affrontent sous les projecteurs les mardis et mercredis soirs, c’est à ce moment-là que le terme “football européen” prend tout son sens.

Et chaque campagne de Ligue des champions commence bien avant la première journée de la phase de groupes. Les qualifications ont peut-être lieu depuis juin, mais c’est le tirage au sort des groupes, ce soir à Istanbul, qui marque véritablement le début du parcours des 32 clubs participants vers la finale du 10 juin. – ici, dans la plus grande ville de Turquie.

Sentez-vous encore le battage médiatique? Rejoignez-nous dans les célébrations, alors que nous vous apportons tout le buzz, l’accumulation et la bravade alors que l’UEFA prépare le terrain pour la Ligue des champions 2022-23.

BLOG EN DIRECT

16.07 BST : Avant de nous laisser trop emporter par l’édition 2022-23 du tournoi, prenons un moment pour réfléchir à la Ligue des champions de la saison dernière. L’UEFA a publié son rapport technique annuel sur la compétition de la campagne précédente, et nous avons compilé les principaux points à retenir des 106 pages d’analyse. Lire l’histoire complète.

16h00 BST : Bon, nous sommes à une heure du tirage au sort qui passe à la vitesse supérieure, mais commençons cette fête. Notre Gab Marcotti est sur le terrain à Istanbul, vous envoyant chaque détail pour que vous ne manquiez aucun moment du grand événement de la journée.