L’anticipation grandit à l’approche des débuts des Rangers de Beale

Les fans des Rangers attendaient patiemment d’apercevoir enfin Michael Beale à la barre. Le manager nouvellement embauché avait précédemment reçu l’opportunité d’emploi le 28 novembre. Cependant, en raison de la pause de la Coupe du monde, la Premiership écossaise ne reprendra que le 15 décembre.

Le redémarrage de l’élite écossaise coïncide avec l’hébergement par les Rangers d’Hibernian (en direct sur Paramount +). Ce sera la première chance de Beale d’impressionner les fidèles des Rangers. L’entraîneur faisait auparavant partie de l’équipe de Steven Gerrard lorsque l’ancienne star de Liverpool était en Écosse.

L’entraîneur a rapidement attiré l’attention des autres clubs

Néanmoins, Beale a quitté les Rangers lorsque Gerrard a pris la relève à Aston Villa. Beale, cependant, n’est pas resté longtemps entraîneur adjoint. Les Queens Park Rangers ont offert à Beale leur poste d’entraîneur-chef à l’été 2022. Après un bon début de saison, Beale a de nouveau été ciblé par d’autres clubs.

Wolverhampton Wanderers a approché l’entraîneur pour son poste de direction vacant en octobre, mais Beale a refusé. L’Anglais de 42 ans n’a cependant pas pu refuser les Rangers. Suite à sa nomination chez les géants écossais, Beale était ravi de retourner dans son ancien club.

“Je suis extrêmement fier, c’est un club de football merveilleux, merveilleux, c’est une institution”, a déclaré Beale lors de sa première entrevue en tant qu’entraîneur-chef des Rangers. “Pour tous ceux qui travaillent ici, c’est un immense privilège, mais être le manager de ce club de football, c’est extrêmement spécial. Des personnes formidables se sont assises sur cette chaise avant moi, et je suis extrêmement fier d’être la personne assise ici maintenant.

L’expérience de l’académie de Beale devrait aider à développer les Rangers

En plus d’Aston Villa et des Rangers, Beale a également une expérience d’entraîneur avec les académies de Chelsea et de Liverpool. Son rôle le plus intéressant est peut-être venu lorsqu’il a appris le portugais pour travailler au club brésilien du Sao Paulo FC.

Le travail de Beale avec les formations de jeunes susmentionnées a aidé l’entraîneur à comprendre le développement dans un club. “Votre personnalité est si importante”, a déclaré Beale alors qu’il travaillait sous Gerrard il y a quelques années. « C’est le fils ou la fille de quelqu’un. Il est important que vous leur donniez un intérêt fantastique et que vous les inspiriez.

“Quand de jeunes enfants sortent de la voiture de leur maman ou de leur papa et qu’ils courent vers le terrain pour commencer l’entraînement, si après 15 minutes ils n’ont pas la même énergie, vous vous trompez. C’est la même chose pour un footballeur professionnel.

L’entraîneur a certainement un parcours intéressant dans l’une des meilleures équipes du pays. Le travail de Beale chez QPR, bien que court, devrait donner de l’espoir aux fans des Rangers. L’équipe du championnat était auparavant en tête de la ligue fin octobre après avoir terminé 11e la saison dernière et n’a recruté que des transferts gratuits cet été.

Les Rangers sont actuellement deuxièmes au classement écossais. Bien que les rivaux amers du Celtic occupent neuf points au sommet de l’élite, les fans des Rangers espèrent que Beale pourra combler l’écart entre les deux clubs.

Crédit photo : IMAGO / PA Images