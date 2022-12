L'”Anthemgate” de Hong Kong met les officiels en émoi

Susanna Lin, médaillée d’or dans la catégorie Masters 2 des moins de 47 kg, a fait le signe “T” pour le temps mort avec ses mains – ce que la Fédération sportive de Hong Kong et le Comité olympique avaient conseillé aux athlètes de faire. La musique s’arrêta.

HONG KONG — “Veuillez vous lever pour l’hymne national de Hong Kong !” a déclaré l’annonceur lors du championnat asiatique de dynamophilie classique à Dubaï ce mois-ci. Une chanson à consonance officielle a commencé, avec des trompettes retentissantes et un chœur chantant.

Il n’y a, en fait, pas « d’hymne national de Hong Kong ». Et tandis que l’ancienne colonie britannique concourt sous son propre drapeau lors d’événements sportifs, elle a été transférée sous la domination chinoise en 1997 et utilise l’hymne national chinois, “Marche des volontaires”.

Ce fait a été perdu pour les techniciens audio confus lors d’événements sportifs à l’étranger, qui ont plutôt joué “Glory to Hong Kong”, une chanson qui est devenue populaire lors des manifestations de masse en faveur de la démocratie en 2019. Des millions de personnes ont manifesté pacifiquement contre un projet de loi sur l’extradition qui année, mais l’augmentation de la violence au milieu d’une réponse policière brutale et les objectifs changeants des manifestants, ont vu Pékin en 2020 imposer une loi sur la sécurité nationale qui a été utilisée pour réprimer les libertés de manifestation, d’expression et de recherche universitaire.