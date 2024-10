Lanterns présente Aaron Pierre dans le rôle de John Stewart

Aaron Pierre, la star de Netflix Crête rebellea décroché le rôle prune de Green Lantern John Stewart dans la série très médiatisée de DC Studios et HBO Lanternes.

Le casting couronne l’une des recherches d’acteurs les plus scrutées depuis un certain temps. Non seulement la série est la première initiative télévisée majeure des dirigeants de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, mais le rôle de Stewart est très important, car le personnage de bande dessinée préféré des fans était l’un des premiers super-héros noirs de DC.

Le processus de casting intense a été confié à Pierre et Stephan James, qui sont présents sur le circuit des festivals avec des drames. La leçon de piano et qui a joué dans le biopic de Jesse Owens en 2016 Course. Tous deux ont participé à des tests d’écran, les acteurs affrontant Kyle Chandler, déjà présent au casting, jeudi et vendredi. Chaque acteur avait ses boosters, mais la décision finale a été prise mardi.

Pierre apporte définitivement de la chaleur à la série puisque l’acteur s’est hissé en quelques mois en tête des castings. Son rôle principal dans celui de Jeremy Saulnier Rebelle Crête a fait ses débuts sur Netflix le 6 septembre et a été le titre numéro un mondial sur Netflix pendant trois semaines consécutives.

L’acteur a déjà eu affaire au monde de la bande dessinée. Il a déjà été choisi face à Mahershala Ali dans Marvel Studios. Lamemais la version du film longtemps retardé s’est transformée et il ne sera pas impliqué à l’avenir. Il est également apparu dans Vieuxune adaptation d’un roman graphique.

Lanternes on dit qu’il a un grain, Vrai détective ambiance et suit Hal Jordan, une légende parmi les forces de police spatiales connues sous le nom de Green Lanterns, alors qu’il encadre à contrecœur Stewart, un jeune Green Lantern. Les deux flics intergalactiques se retrouvent entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur des États-Unis.

Chandler, un vétéran de la télé grâce à des tournages acclamés Lumières du vendredi soir et Lignéedevrait jouer le rôle de Jordan.

James Hawes, un réalisateur de télévision établi qui a récemment réalisé une série d’épisodes de la série d’espionnage Gary Oldman Chevaux lentsa été choisi pour réaliser les deux premiers épisodes de la série policière de science-fiction.

Lanternes a une commande directe en série chez HBO et provient de créateurs de haut niveau. Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Gardiens, Perdu) et l’auteur de bandes dessinées lauréat d’un prix Eisner, Tom King, sont producteurs exécutifs et scénaristes, tandis que Mundy présentera ce qui est prévu comme une saison de huit épisodes. Hawes rejoint également le groupe en tant que producteur exécutif.

L’écrivain Dennis O’Neil et l’artiste Neal Adams ont présenté Stewart dans les années 1971. Lanterne verte N ° 87, 12 ans après l’arrivée de Hal Jordan et du plus grand mythe du Green Lantern Corps.

Pierre a récemment été vu en tête de la série NatGeo Génie : MLK/Xincarnant le leader des droits civiques Malcolm X, le drame de science-fiction de Garth Davis de 2023 Ennemi aux côtés de Paul Mescal et Saoirse Ronan, le Frère et la série limitée primée de Barry Jenkins Le chemin de fer clandestin. En décembre, Pierre assume le rôle titulaire de Moufasa dans l’animation CG de Barry Jenkins Roi Lion préquelle pour Disney.

Pierre est remplacé par WME, Anonymous Content, Hamilton Hodell et Sloane Offer.