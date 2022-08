Lanternflies tachetées de squash à vue, les experts demandent instamment

25 août 2022 – Si vous en voyez un, écrasez-le. Piétinez-le jusqu’à ce qu’il soit mort.

C’est le conseil que donnent les organisations agricoles du nord-est des États-Unis en ce qui concerne la mouche lanterne tachetée, une espèce envahissante qui s’est propagée rapidement à travers le pays, y compris dans des centres urbains denses comme Philadelphie et New York. Des observations du ravageur à pois noir et orange ont été enregistrées dans au moins 11 États.

L’insecte est originaire de Chine, d’Inde et du Vietnam. Sa première apparition en Amérique du Nord a eu lieu en Pennsylvanie en 2014. Depuis lors, il s’est rapidement propagé aux États voisins en faisant de l’auto-stop sur des plantes, des voitures et à peu près tout ce à quoi il peut s’accrocher. Ils pourraient atteindre la côte ouest dès 2027, prévient un récent étude de la North Carolina State University et du US Department of Agriculture.

Parce qu’ils sont des trémies, ils ne volent pas. Au contraire, ils se lancent haut et fort sur des distances alarmantes. Bien qu’ils ne constituent pas une menace immédiate pour les personnes ou les animaux domestiques, ils causent des dommages à plus de 70 plantes indigènes, notamment des pommiers, des vignes et d’autres cultures vivrières, en aspirant leur sève et en laissant derrière eux beaucoup de caca collant et attirant les moisissures. Rien qu’en Pennsylvanie, ils sont responsables d’environ 554 millions de dollars de dommages agricoles, selon 2019 rechercher de l’Université d’État de Pennsylvanie.