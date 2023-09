Lanternes tachetées innocentes ???

Le ravageur écrasable préféré de tous, la mouche lanterne tachetée, pourrait être moins nuisible que nous le pensions, suggèrent de nouvelles recherches. L’étude, qui a duré quatre ans, a révélé que les insectes causaient peu ou pas de dommages à long terme à diverses espèces d’arbres. Les auteurs affirment que les insectes invasifs devraient toujours être gérés avec soin pour limiter leurs dommages potentiels, mais aussi que le grand public devrait avoir moins à craindre de les voir dans son jardin.

Le mouche lanterne tachetée (Lycorma délicatetula) est originaire de Chine. Il est présent aux États-Unis depuis au moins 2014 (année où il a été repéré pour la première fois en Pennsylvanie) et s’est maintenant propagé dans plus d’une douzaine d’États de l’est des États-Unis. L’insecte est principalement redouté pour son appétit vorace et diversifié, car il peut se nourrir de la sève de une large gamme d’arbres fruitiers, ornementaux et ligneux. Après s’être nourries, les lanternes adultes aux couleurs distinctes laissent également derrière elles un déchet sucré appelé miellat qui peut attirer d’autres ravageurs et favoriser la croissance de champignons potentiellement nocifs. Et comme la mouche lanterne n’a pas de prédateurs indigènes ici, les populations peuvent facilement devenir incontrôlables.

Les insectes sont rapidement devenus une menace publique largement détestée, les scientifiques et les agences environnementales encourageant désormais chaque année les résidents à écrasez-les à vue. Mais selon des chercheurs de la Penn State University, nous ignorons encore beaucoup de choses sur leur impact potentiel sur l’environnement aux États-Unis. Pour mieux comprendre le risque, l’équipe a mené une longue étude.

Les scientifiques ont exposé quatre espèces d’arbres (l’érable argenté, le saule, le bouleau de rivière et l’arbre du ciel) à des lanternes et ont observé ce qui leur est arrivé pendant quatre ans. Ils ont également comparé ces arbres à des témoins non infestés.

Comme d’autres recherches l’ont montré, l’équipe a constaté que les arbres fortement infestés s’en sortaient en moyenne moins bien que les arbres témoins et légèrement infestés au début. Les feuilles et Les racines de ces arbres présentaient souvent une capacité réduite à la photosynthèse et une croissance réduite, par exemple. Mais dès la troisième année, de nombreux arbres avaient commencé à se rétablir à mesure que la population de lanternes diminuait. À la fin de l’étude, la seule espèce montrant clairement un manque de croissance persistant était l’arbre du ciel, connu pour être l’arbre préféré des insectes. Mais même ces arbres, qui sont eux-mêmes une espèce envahissante, ne sont pas morts.

Les recherches de l’équipe, publié le mois dernier dans la revue Environmental Entomology, a été intentionnellement conçu pour représenter le pire des cas, selon l’auteur de l’étude et entomologiste de Penn State, Kelli Hoover. Il est donc possible que ces insectes causent encore moins de dégâts aux arbres dans le monde réel que ce qu’ils ont observé.

« Dans la nature, les nymphes et les adultes se déplacent souvent, donc le degré de croissance réduite que nous avons constaté dans notre étude est peu probable à moins que les insectes ne restent sur les arbres pendant des mois », a déclaré Hoover à Gizmodo dans un e-mail. « Donc, oui, je dirais que la mouche lanterne tachetée n’est pas aussi dangereuse pour les arbres feuillus, autres que les arbres du ciel, dans la plupart des cas, comme nous le craignions. »

Il ne s’agit que d’une étude, ses conclusions devraient donc idéalement être validées par d’autres scientifiques. D’autres preuves ont également suggéré que le plus grand dommage causé par ces insectes aux États-Unis ne concerne pas tant les arbres mais les cultures agricoles importantes, en particulier les raisins. Depuis son arrivée, par exemple, plusieurs vignobles et propriétaires de caves ont signalé pertes de production massives attribuée aux nuisibles.

Pour leur part, l’équipe de Hoover ne prétend pas que la mouche-lanterne tachetée ne présente aucun risque pour les arbres.

« La plus grande menace que représente la mouche tachetée pour les forêts est de pondre ses œufs sur des arbres qui pourraient être utilisés comme bois d’œuvre ou sur des bûches coupées dans une scierie. L’industrie du bois doit donc toujours surveiller ces insectes lorsqu’elle sort du bois de quarantaine, mais bien sûr, elle le fait déjà », a déclaré Hoover. « Les pépinières de production voudront toujours gérer les lanternes tachetées sur les arbres hôtes feuillus potentiels afin d’éviter toute réduction de la croissance ou de la santé des arbres. »

Mais, a-t-elle ajouté, « pour le grand public qui a repéré des lanternes sur les arbres de son jardin, ne paniquez pas. Il y a de fortes chances qu’aucun dommage durable ne se produise… Personnellement, même si les érables rouges de mon jardin étaient couverts de lanternes tachetées, je n’utiliserais pas d’insecticides sur mes arbres. Cependant, si des masses d’œufs apparaissent, je les gratte dans un sac en plastique rempli d’alcool isopropylique pour les tuer.

Hoover ne cherche pas non plus à gâcher le plaisir de l’élimination des bugs, même s’il ne fait probablement pas grand-chose pour maîtriser leur nombre.

« Les piétiner les tuera et nous permettra de nous sentir mieux en faisant quelque chose, mais je ne suis pas sûre que cela suffise à réduire les populations dans une large mesure », a-t-elle déclaré.