“L’Antarctique s’effondre sur ses bords”: une étude de la NASA révèle des décennies de perte de glace

Depuis 1997, le bord de la calotte glaciaire de l’Antarctique a perdu environ 12 000 milliards de tonnes métriques de glace, selon une étude dirigée par la NASA basée sur l’imagerie satellite publié Mercredi dans la revue Nature. Ce fait plutôt alarmant est aggravé par la prise de conscience des chercheurs que ce nombre est le double de ce que les estimations précédentes suggéraient et devrait s’accélérer en raison de la vitesse à laquelle le climat de la Terre se réchauffe en raison du changement climatique induit par l’homme.

“L’Antarctique s’effondre sur ses bords”, a déclaré Chad Greene, auteur principal de l’étude et scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, dit dans un communiqué. “Et lorsque les plates-formes de glace diminuent et s’affaiblissent, les glaciers massifs du continent ont tendance à accélérer et à augmenter le taux d’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale.”

En d’autres termes, la raison pour laquelle nous devons nous inquiéter du plateau glaciaire de l’Antarctique va bien au-delà de la préservation de l’une des régions les plus pures de notre planète.

Vous pouvez considérer les calottes glaciaires géantes, gelées et intactes de l’Antarctique comme des installations de stockage d’eau douce. Si les étagères au bord de la feuille commencent à fondre, l’eau qu’elles retiennent ruisselle dans l’océan et, avec le temps, le niveau de la mer monte. Lorsque la glace se détache du continent et se jette dans l’océan, on parle de “vêlage”.

Normalement, le vêlage se produit naturellement et à un rythme assez régulier, ce qui signifie que les plates-formes de glace ont une taille constante sur le long terme et que le niveau de la mer a également un niveau généralement constant. “Mais au cours des dernières décennies”, a déclaré la NASA, “le réchauffement de l’océan a déstabilisé les plates-formes de glace de l’Antarctique en les faisant fondre par le bas, les rendant plus minces et plus faibles”. Plus tôt cette année, une banquise aussi grande que Los Angeles s’est désintégrée sous nos yeux.

Ce n’est pas une coïncidence si, également au cours des dernières décennies, le changement climatique a forcé les températures des océans à augmenter de façon exponentielle.

NASA/JPL-Caltech



Même si certaines variations climatiques sont à prévoir, comme en témoigne l’histoire, les hausses de température ne sont pas censées se produire aussi rapidement — c’est tout simplement trop rapide et insoutenable pour que la faune survive, que les cycles naturels de la Terre restent en équilibre et que nous puissions protéger notre planète. Non, ce rythme rapide est dû au fait que les activités humaines, telles que la combustion de combustibles fossiles pour l’énergie et l’abattage des forêts, font grimper les températures mondiales.

“Les pertes dues au vêlage ont tellement dépassé la croissance naturelle de la banquise que les chercheurs pensent qu’il est peu probable que l’Antarctique puisse retrouver son étendue d’avant 2000 d’ici la fin de ce siècle”, a déclaré la NASA à propos de la nouvelle étude. La réalité est tout le contraire, en fait.

L’étude, qui a analysé en profondeur les bords des plates-formes de glace comprenant environ 30 000 miles linéaires (50 000 kilomètres) de côtes antarctiques, suggère que les plus grandes plates-formes du continent enneigé se dirigent vers des vêlages majeurs au cours des 10 à 20 prochaines années, a déclaré la NASA.

Pour empirer les choses, une étude menée par la NASA et publiée dans Earth System Science Data indique que l’amincissement de la glace en Antarctique s’est également propagé des bords extérieurs du continent vers son intérieur, un processus qui a presque doublé dans les parties occidentales de la calotte glaciaire au cours de la dernière décennie. Cette conclusion découle d’une combinaison de près de 3 milliards de points de données provenant de sept instruments spatiaux pour “produire le plus long ensemble de données continues sur l’évolution de la hauteur de la calotte glaciaire… dès 1985”, selon l’agence.

“Des changements subtils comme ceux-ci, combinés à une meilleure compréhension des tendances à long terme de cet ensemble de données, aideront les chercheurs à comprendre les processus qui influencent la perte de glace, conduisant à de meilleures estimations futures de l’élévation du niveau de la mer”, Johan Nilsson, auteur principal de l’étude deuxième étude et des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ont déclaré dans le communiqué.

National Geographic insiste sur l’importance de surveiller l’élévation du niveau de la mer, par exemple, parce que ses conséquences incluent une intensité accrue des ondes de tempête, des inondations et des dommages aux zones côtières. Cela signifie que de grands centres de population dans des endroits vulnérables, en plus de la faune, devront déménager de leurs maisons.

Les citoyens du Bangladesh, par exemple, luttent contre un nombre croissant de cyclones tragiques alimentés par le changement climatique qui se produisent chaque année depuis plusieurs années. Ces tempêtes ont coûté la vie à de nombreux habitants de la côte et les survivants ont été transportés dans des zones abritées après avoir été témoins de la perte de leur maison.

Comme l’a dit Nilsson, les années de travail et les milliers d’heures consacrées à ce type de recherche en valent la peine. “Condenser les données en quelque chose de largement utile peut nous rapprocher des grandes percées dont nous avons besoin pour mieux comprendre notre planète et nous aider à nous préparer aux impacts futurs du changement climatique.”