L’Antarctique fait rage à Goodwood Actualités des courses

Stormy Antarctic a remporté sa première victoire britannique en plus de cinq ans en propulsant la maison dans le Listed MansionBet Beaten By A Head Festival Stakes à Goodwood.

La charge d’Ed Walker a remporté les Craven Stakes en avril 2016, mais s’est largement concentrée sur les principaux objectifs à l’étranger entre-temps, remportant quatre victoires dans la société des groupes deux et trois, et se classant au plus haut niveau à plusieurs reprises.

Désormais âgé de huit ans, Stormy Antarctic avait terminé deuxième de quelques manches de Listed jusqu’à présent cette année, mais savourant les conditions de test à Goodwood, il a rugi pour se remettre en forme sous Richard Kingscote.

Stormy Antarctic voyageait visiblement bien en tournant dans la ligne droite alors que le pilote Winter Reprise commençait à ressentir le pincement et que le coureur de Walker prenait le contrôle avec un furlong pour courir dans la chaleur de 10 furlong.

Kingscote l’a exhorté à dégager et il a passé le poteau trois longueurs et quart avant la rencontre du désert, avec Winter Reprise troisième.

« Je dois admettre que cela ressemble à mon premier vainqueur car il est un tel héros et a brandi le drapeau pour le chantier pendant si longtemps », a déclaré Walker

«Il n’avait pas gagné (en Grande-Bretagne) depuis que George Baker l’a monté dans le Craven et est un serviteur si loyal.

«Mes espoirs ont augmenté quand la pluie est arrivée, car il avait si bien couru sous une conduite astucieuse à Windsor. Et la course s’est bien déroulée pour nous, tandis que Richard l’a magnifiquement installé.

« Nous avons fait un crayon dans un groupe deux à Milan fin juin, mais le terrain l’empêchera probablement et nous pourrions bien nous en occuper en gardant les kilomètres plus bas et en le rafraîchissant. »

Flotus de Simon et Ed Crisford (favori 7-4) a justifié un fort soutien du marché en faisant une impression frappante lors de ses débuts dans MansionBet Bet 10 Get 20 EBF Maiden Fillies ‘Stakes.

Silvestre de Sousa était à bord et a déclaré: «Elle était lente depuis les portes et a pris le temps de s’installer, mais quand je l’ai sortie, j’avais juste besoin de la laisser partir.

«Elle n’aimait pas être couverte et elle préférait une course claire. Peut-être parce qu’il n’y avait pas assez de rythme.

« Elle se sent comme ça (Royal Ascot). Je lui ai juste donné un petit coup de pouce et elle a très bien accéléré, comme si elle était sur un bon terrain, elle se sent vraiment bien. »

L’ancien champion jockey a rapidement doublé la troisième Nuit St Georges de David Menuisier en novembre Handicap (4-1) dans le MansionBet Watch And Bet Handicap, avant d’ajouter encore à son décompte avec Rhoscolyn (12-1) dans le Download The MansionBet App Handicap.