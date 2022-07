L’Antarctique est témoin d’un ciel rose-violet ardent alors que des images de rêve hypnotisent Internet

Les habitants de l’Antarctique ont été témoins d’un ciel rose et violet ardent à la suite d’une «rémanence» de l’éruption du volcan Tonga. On dit que l’éruption a créé un spectacle stratosphérique éblouissant. Ce phénomène a déjà été observé en Nouvelle-Zélande et en Australie au cours du mois dernier et serait la conséquence de l’éruption volcanique Hunga Tonga-Hunga Ha’apai en janvier 2022. Après s’en être rendu compte, les scientifiques travaillant dans la région ont signalé le phénomène. à l’Institut national de l’eau et de l’atmosphère de Nouvelle-Zélande (Niwa).

Stuart Shaw, un technicien scientifique d’Antarctica New Zealand, qui est stationné à la base Scott pour l’hiver, a déclaré au Guardian : “Habituellement, au milieu de l’hiver, l’Antarctique est presque continuellement sombre, à l’exception d’un léger ‘crépuscule nautique’ à vers midi, ce qui signifie que l’horizon est faiblement visible dans de bonnes conditions. Il a en outre ajouté que cette année, ils ont été présentés avec tout un spectacle. La plupart du personnel de la station attrapait des vestes et courait dehors avec leurs caméras pour regarder les couleurs extrêmement jolies.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont utilisé leurs poignées Twitter et partagé des images de la même chose. Voici quelques messages.

Le ciel au-dessus de l’Antarctique est devenu rose en raison de l’éruption en janvier du volcan Hunga-Tonga-Hunga-Haapai dans l’océan Pacifique. pic.twitter.com/AhPwWv0Gp1 – Spriteer (@spriteer_774400) 17 juillet 2022

En Antarctique, le ciel est devenu rose. Tout cela à cause de l’éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai dans l’océan Pacifique, à 65 km au N de Tongatapu, île principale des Tonga. Photographié de la station russe. pic.twitter.com/I9CgLVLrec — Trollstoy (@Trollstoy88) 16 juillet 2022

Dans #Antarctiquele ciel est devenu rose à cause de l’éruption du Hunga-Tonga-Hunga-Haapai #volcan dans l’océan Pacifique Les scientifiques pensent que le phénomène a entraîné une forte augmentation des aérosols dans la stratosphère. pic.twitter.com/2izdomZZHa – Crypto globale (@OverallCrypto) 16 juillet 2022

Le ciel au-dessus de l’Antarctique est devenu rose vif en raison de l’éruption d’un volcan sous-marin Cet effet est causé par une grande quantité d’aérosols dans la stratosphère. pic.twitter.com/abTjPdF4LI – marina alikantes (@Marianna9110) 16 juillet 2022

Pendant ce temps, plus tôt, les habitants de la ville de Zhoushan en Chine ont été témoins d’un mystérieux ciel rouge sang provoquant la panique parmi les habitants. Des vidéos montraient le ciel au-dessus de la ville portuaire de couleur cramoisie avec d’épaisses couches de brouillard. Les rapports suggèrent que le ciel était le plus rouge vers les zones portuaires. Le Global Times a rapporté que des personnes avaient enregistré le ciel virant au rouge cramoisi, depuis leurs maisons, leurs balcons et leurs rues. Les vidéos et photos du phénomène sont devenues virales avec plus de 150 millions de vues sur les plateformes de réseaux sociaux chinois Sina et Weibo. De nombreux utilisateurs ont qualifié le phénomène de mauvais présage concernant la gestion du Covid-19 par le gouvernement chinois dans le pays.

“Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. Cela m’étonne vraiment que le ciel puisse même devenir rouge », a déclaré un utilisateur, tel que rapporté par Global Times.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.