L’Antarctique enregistre un niveau « record » de glace de mer, selon la NASA

La NASA est peut-être célèbre pour ses exploits spatiaux, mais elle est tout aussi préoccupée par ce qui se passe sur notre propre planète que par ce qui se passe là-bas. Des chercheurs de la NASA et du National Snow and Ice Data Center suivent les niveaux de glace de mer aux deux extrémités du globe. Un rapport publié cette semaine montre des données sombres.

Les observations satellitaires montrent que la banquise arctique a très probablement atteint son minimum annuel le 19 septembre, soit la sixième année la plus basse d’après les enregistrements remontant à 1979. Les nouvelles de l’autre pôle étaient encore plus sombres.

« La glace de mer de l’Antarctique a atteint son étendue maximale la plus basse jamais enregistrée le 10 septembre, à un moment où la couverture de glace aurait dû croître à un rythme beaucoup plus rapide pendant les mois les plus sombres et les plus froids », a déclaré la NASA dans un communiqué. Bref, les deux régions manquent de glace.

Ce graphique montre l’étendue minimale de la glace de mer dans l’Arctique le 19 septembre 2023, avec une ligne orange indiquant la lisière médiane des glaces de 1981 à 2010. Observatoire de la Terre NSIDC/NASA

La glace marine disparaît face au réchauffement mondial. La perte de glace de mer affecte les gens qui vivent dans l’Arctique ainsi que les animaux et les écosystèmes des régions polaires. Mais cela joue également un rôle dans le climat mondial. Lisez une analyse approfondie des conséquences climatiques d’un Arctique « sans glace de mer ».

« Alors que la glace de mer réfléchit la majeure partie de l’énergie solaire vers l’espace, l’eau de l’océan en absorbe 90 % », a déclaré la NASA. « Avec de plus grandes zones océaniques exposées à l’énergie solaire, davantage de chaleur peut être absorbée, ce qui réchauffe les eaux océaniques et retarde encore davantage la croissance de la glace marine. »

Les données satellitaires collectées entre mars et septembre montrent que la couverture de glace de l’Arctique est passée de 5,64 millions de milles carrés (14,62 millions de kilomètres carrés) à 1,63 million de milles carrés (4,23 millions de kilomètres carrés). Pour mettre cela en perspective, la NASA a déclaré que la perte de glace de mer pourrait couvrir l’ensemble de la zone continentale des États-Unis. La recherche pointe vers un déclin à long terme de la banquise arctique, la fonte printanière commençant plus tôt et le gel automnal commençant plus tard. La glace est également devenue plus fine avec le temps.

La NASA a publié une vidéo avec une visualisation des changements de glace de mer :

En Antarctique, les données satellitaires montrent que la glace de mer a atteint son extension maximale hivernale la plus basse le 10 septembre avec une zone de couverture de 6,5 millions de miles carrés (16,96 millions de kilomètres carrés). C’est 398 000 miles carrés (1,03 million de kilomètres carrés) de moins que le précédent record, établi en 1986. « Il s’agit d’un niveau record de glace de mer dans l’Antarctique », a déclaré Walt Meier, scientifique du NSIDC.

Cette visualisation montre l’étendue maximale des glaces de l’Antarctique atteinte le 10 septembre 2023. La ligne orange montre la lisière médiane des glaces de 1981 à 2010. Observatoire de la Terre NSIDC/NASA

La NASA a évoqué certains facteurs potentiels expliquant le manque de glace de mer en Antarctique, notamment le réchauffement des températures des océans et le phénomène météorologique naturel récurrent d’El Niño. El Niño provoque des températures de surface supérieures à la normale dans certaines parties de l’océan Pacifique. Plus tôt ce mois-ci, la NASA a déclaré l’été 2023 comme le plus chaud jamais enregistré, pointant du doigt le changement climatique et El Niño comme responsables.

Le changement climatique d’origine humaine est alimenté par les émissions de gaz à effet de serre. Le Centre pour les solutions climatiques et énergétiques fait remonter la majorité de ces émissions – provenant en grande partie de la combustion de combustibles fossiles pour produire de l’énergie – à la Chine, aux États-Unis et à l’Union européenne. Les émissions par habitant les plus élevées proviennent des États-Unis et de la Russie.

Le Notes du NSIDC que les chiffres de la glace de mer de l’Antarctique et de l’Arctique de cette année sont encore préliminaires et pourraient être ajustés en fonction des observations continues. Les chercheurs travaillent sur une analyse complète tout en comparant les données de cette année avec les enregistrements historiques.

Ce qui est essentiel, c’est que ce n’est probablement pas une anomalie. Meier a déclaré que les changements dans l’Arctique représentent une « réponse fondamentale, qui s’étend sur plusieurs décennies, au réchauffement des températures ».