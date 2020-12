Plus de 30000 secousses ont secoué l’Antarctique depuis la fin du mois d’août, selon l’Université du Chili, un pic d’activité sismique qui a intrigué les chercheurs qui étudient le continent isolé et enneigé.

Les scientifiques du centre sismologique national de l’université ont déclaré que de petits tremblements de terre – y compris une secousse plus forte de magnitude 6 – ont été détectés dans le détroit de Bransfield, un chenal océanique de 96 km de large entre les îles Shetland du Sud et la péninsule antarctique.

Plusieurs plaques tectoniques et microplaques se rencontrent près du détroit, entraînant de fréquents grondements, mais les trois derniers mois ont été inhabituels, selon le centre.

« La plus grande partie de la sismicité est concentrée au début de la séquence, principalement pendant le mois de septembre, avec plus d’un millier de tremblements de terre par jour », a indiqué le centre.

Les secousses sont devenues si fréquentes que le détroit lui-même, qui augmentait autrefois en largeur à un rythme d’environ 7 ou 8 mm (0,30 pouce) par an, s’étend maintenant de 15 cm (6 pouces) par an, a déclaré le centre.

« C’est une multiplication par 20 … ce qui suggère qu’à l’heure actuelle … les îles Shetland se séparent plus rapidement de la péninsule antarctique », a déclaré Sergio Barrientos, directeur du centre.

La péninsule est l’un des endroits où le réchauffement est le plus rapide de la planète et les scientifiques surveillent de près l’impact du changement climatique sur ses icebergs et ses glaciers.

Mais le climatologue Raul Cordero de l’Université de Santiago a déclaré qu’il n’était pas encore clair comment les secousses pourraient affecter la glace de la région.

« Il n’y a aucune preuve que ce type d’activité sismique … ait des effets significatifs sur la stabilité des calottes glaciaires polaires », a déclaré Cordero à Reuters.