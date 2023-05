L’actrice de Kerala Story Sonia Balani n’a pas besoin d’être présentée après sa superbe interprétation du rôle principal négatif de « Asifa » dans le film très acclamé de l’année. L’actrice a non seulement conquis le cœur du public avec son jeu splendide, mais son personnage a également créé un impact fantastique sur leur esprit. On ne l’a jamais vue sortir de son chemin dans son rôle, et la façon dont elle a maintenu son aura de perfection dans le film est tout simplement remarquable. En seulement 10 jours, le film est entré dans la liste des 100 cr des meilleurs films de Bollywood, et étant une partie importante du film, Sonia a parlé de ses sentiments et a également ouvert son cœur sur les réponses qu’elle reçoit après sa traversée du film. une si grande étape.

S’ouvrant sur ses sentiments à propos de son film faisant 100 crores en seulement 10 jours, Sonia dit: « Nous ne nous y attendions pas du tout. Même en signant le film et en le tournant, nous n’avions pas ce motif. Considérant que le sujet est si sombre, car c’est l’histoire vraie de ces filles, ça fait du bien quand les gens apprécient et soutiennent ce genre de films. Un vendeur de thé montre son soutien au film en demandant aux gens de montrer le billet pour le film ‘The Kerala Story’ et en leur offrant du thé gratuit. Des gens de toutes les catégories nous soutiennent, ce qui a poussé ce film jusqu’ici. »

Demandez à Sonia ce qu’elle pense de faire partie de l’un des films les plus réussis de cette année, et elle dit : « Ça fait du bien parce qu’en fin de compte, quand tu travailles, tu travailles pour le public. S’ils voient ton travail et apprécient ça, ça fait du bien. Mais le sujet est si sombre, c’est un sentiment mitigé. Si c’est un sujet divertissant qui vous fait du bien, ce succès est différent. Je suis heureux que le film ait du succès, mais je suis triste que ce type d’incident s’est réellement produit avec ces filles. »

Elle conclut: « Nous n’avons pas fait le film pour gagner 100 crores, et vous ne pouvez pas non plus prédire tout cela. Même les films avec de plus grandes distributions de stars pensent qu’ils recevront un si bon nombre, mais ce n’est pas le cas. Nous n’avons pas ‘ Je n’anticipe rien, car peu importe à quel point vous anticipez, ce n’est jamais juste. »