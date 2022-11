L’annulation d’une carte de crédit peut-elle nuire à votre crédit ?

Le consommateur canadien moyen avait un solde moyen de carte de crédit de 2 121 $, selon un récent sondage d’Equifax Canada.

De nombreux Canadiens ont une ou deux anciennes cartes de crédit qu’ils n’utilisent plus. Avant de vous précipiter pour fermer votre ancienne carte de crédit inutilisée, voici quelques-uns des avantages et des inconvénients de la fermeture d’un compte de carte de crédit, afin que vous puissiez prendre la décision la plus éclairée.

LA FERMETURE DE VOTRE ANCIENNE CARTE DE CRÉDIT AFFECTERA-T-ELLE VOTRE CRÉDIT ?

Les cartes de crédit peuvent être utilisées avec succès pour améliorer votre cote de crédit, en convainquant les prêteurs que vous êtes un emprunteur digne de confiance qui paie ses dettes à temps. À l’inverse, reporter des soldes importants, manquer des paiements ou demander trop de cartes de crédit en peu de temps peut nuire à votre cote de crédit, selon Equifax.

Mais qu’en est-il des anciennes cartes de crédit ?

Selon Equifax, certains des facteurs clés qui jouent dans votre score sont :

Historique de paiement

Utilisation du crédit

Montant du crédit disponible

Durée totale de votre historique de crédit

Demandes de crédit difficiles

COMMENT L’ANNULATION D’UNE CARTE PEUT AFFECTER VOTRE COTE DE CRÉDIT :

Crédit total disponible

La fermeture d’une carte de crédit diminuera immédiatement le montant total du crédit disponible auquel vous avez accès. Par exemple, si vous disposez de 10 000 $ de crédit disponible et que vous fermez une ancienne carte de crédit avec une limite de 2 500 $, le montant mis à jour de votre crédit total disponible ne sera que de 7 500 $.

Taux d’utilisation des cartes de crédit

Votre taux d’utilisation du crédit est directement impacté par le montant total du crédit disponible auquel vous avez accès. De manière générale, un taux d’utilisation élevé des cartes de crédit (utilisant plus de 30 % de votre crédit total disponible) peut nuire à votre pointage de crédit.

Disons simplement que vous avez 10 000 $ de crédit disponible et 1 000 $ de dette de carte de crédit. Cela mettrait votre taux d’utilisation du crédit à 10 %, ce qui n’est pas mal.

Cependant, si vous fermiez une carte de crédit inutilisée de 3 000 $, votre crédit total disponible serait réduit à 7 000 $. En supposant que vous ayez encore 1 000 $ de dette de carte de crédit, votre nouveau taux d’utilisation du crédit serait supérieur à 14 %, ce qui est considérablement plus élevé.

Âge des comptes

En consultant le site Web d’Equifax Canada, vous verrez que l’âge de votre carte de crédit la plus ancienne compte pour 15 % de votre pointage total. Si la carte que vous envisagez de fermer se trouve être votre carte de crédit la plus ancienne, sa fermeture pourrait réduire considérablement l’âge de votre compte de crédit le plus ancien.

Ceci, à son tour, pourrait avoir un effet négatif sur votre score, car l’âge de votre compte de carte de crédit le plus ancien serait mis à jour pour refléter la carte la plus ancienne que vous possédez.

Cependant, si la carte que vous envisagez d’annuler n’est pas votre carte la plus ancienne, ce facteur de cote de crédit ne sera pas affecté par la fermeture du compte.

Avantages de garder votre ancien compte de carte de crédit ouvert

Pour résumer, voici quelques-unes des principales raisons et avantages de garder votre ancien compte de carte de crédit ouvert (même si vous ne l’utilisez plus) :

Il peut maintenir votre taux d’utilisation du crédit bas

Il contribue à votre crédit total disponible

Cela peut aider votre âge de crédit à paraître plus ancien

Il peut être utile en cas d’urgence

Il peut maintenir votre taux d’utilisation du crédit plus bas

En gardant votre ancienne carte non utilisée ouverte, votre taux d’utilisation du crédit sera plus faible. Étant donné que votre taux d’utilisation est déterminé, en partie, par le montant total de crédit disponible dont vous disposez. Garder une carte ouverte montre que vous utilisez moins de votre crédit total disponible que si vous deviez éliminer la ligne de crédit.

Cela peut prolonger l’âge moyen de votre compte

Si la carte de crédit se trouve être votre carte de crédit la plus ancienne (ce qui est souvent le cas avec une ancienne carte inutilisée), le fait de la garder ouverte affectera positivement votre cote de crédit. Le fermer pourrait diminuer votre âge de crédit.

Il peut être utile en cas d’urgence

Enfin et surtout, garder votre ancienne carte de crédit ouverte peut être utile en cas d’urgence. Vous ne savez jamais quand une réparation ou une dépense d’urgence peut survenir à l’improviste. Il est beaucoup plus facile d’utiliser votre ancienne carte de crédit pour couvrir les dépenses que de passer par un prêteur et de demander un prêt à un tiers.

Pourquoi vous voudrez peut-être fermer votre ancienne carte de crédit

Bien qu’il y ait de nombreux avantages à garder votre ancienne carte de crédit inutilisée ouverte, voici quelques raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être toujours fermer le compte.

Éliminer les frais annuels de la carte

De nombreuses cartes sont assorties de frais annuels requis pour garder le compte ouvert. Si ces frais deviennent gênants, la fermeture du compte éliminera les frais.

Pour diminuer les dépenses incontrôlables

De récents sondages d’Equifax indiquent que la dette des consommateurs canadiens sur les cartes de crédit a augmenté de 17,5 % au début de 2022. Si vous avez un problème de dépenses qui ne peut être géré en enfermant la carte dans un coffre-fort, la fermeture de la carte de crédit pourrait vous aider à maîtriser votre vie. mauvaises habitudes de dépenses.

LE VERDICT : DEVEZ-VOUS FERMER VOTRE CARTE DE CRÉDIT NON UTILISÉE ?

Dans l’ensemble, garder votre ancienne carte de crédit inutilisée ouverte présente bien plus d’avantages que d’annuler le compte. La fermeture du compte pourrait augmenter votre taux d’utilisation du crédit et réduire l’âge de votre crédit, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre crédit.

Si vous avez peur de perdre (ou d’utiliser) l’ancienne carte, je vous recommande de la verrouiller dans un coffre-fort ou de la conserver dans un endroit sûr et hors de vue. Si vous en avez besoin pour des urgences, il sera là.