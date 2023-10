L’annulation du Twin Cities Marathon a eu des impacts différents sur les entreprises voisines

ST. PAUL, Minnesota. — Alors que certains coureurs ont été applaudis pour avoir surmonté les conditions, l’annulation du Twin Cities Marathon avait une signification différente, selon l’entreprise à laquelle vous avez parlé.

« Habituellement, le jour de la course, nous sommes assez occupés », a déclaré Erin Jensen, serveur au French Hen Cafe. « Je dirais que cela amène beaucoup de gens de l’extérieur de la ville. Ils sont vraiment enthousiasmés par la course. »

Les employés du French Hen Cafe ont déclaré que les marathons passés avaient attiré des centaines de personnes supplémentaires dans leur restaurant Cathedral Hill.

La course ayant été annulée, les gens du restaurant ont déclaré avoir remarqué une partie de leur public traditionnel, mais ce n’est tout simplement pas la même chose.

« Depuis que cette course a été annulée, nous avons eu beaucoup moins de trafic, beaucoup moins de gens venant de l’extérieur de la ville, et je pense qu’ils ont décidé de rentrer chez eux », a déclaré Jensen.

Le French Hen Café le jour du marathon. WCCO



Juste en bas de Selby Avenue, les employés du Gnome Craft Pub ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucune différence dans les affaires dimanche.

Le coin minou de The Gnome est The High Hat, qui a ouvert ses portes il y a à peine neuf semaines. Depuis que c’était leur premier marathon, ils ne savaient pas à quoi s’attendre face à la foule.

Le propriétaire du High Hat, Michael Noyes, prévoyait que le marathon nuirait aux affaires, en raison de la fermeture de Summit Avenue pour la course.

« Avec l’ouverture de la route, nous étions en fait plus occupés que prévu », a déclaré Noyes. « Cela signifiait que tôt le matin, nous manquions un peu de personnel parce que nous prévoyions moins d’affaires que ce que nous avions obtenu, et nous avons été immédiatement touchés. Cela a donc fini par être une journée assez chargée pour nous, et je pense que c’est parce que Summit a été ouvert. »

Pendant ce temps, le long de Snelling Avenue, les fans espèrent simplement que le temps sera un peu plus tempéré l’année prochaine.

« C’est une belle journée, mais il fait peut-être un peu trop chaud pour courir un marathon [laughs]! », a déclaré Jensen.