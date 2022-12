L’annulation du procès a été déclarée dans le procès pour viol de Danny Masterson après que le jury ‘est désespérément dans l’impasse’ – National

Une annulation du procès a été déclarée mercredi après que les jurés délibérant sur les accusations d’agression sexuelle contre l’acteur Danny Masterson n’aient pas été en mesure de parvenir à un verdict.

Le jury était « désespérément dans l’impasse », a déclaré la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Charlaine F. Olmedo, après avoir demandé s’il y avait quelque chose que le tribunal pouvait faire pour les rapprocher d’une décision unanime.

Les jurés ont déclaré avoir voté sept fois mardi et mercredi sans parvenir à un consensus sur aucun des trois chefs d’accusation.

Le contremaître du jury a déclaré que seuls deux jurés avaient voté pour la condamnation du premier chef d’accusation, quatre avaient voté pour la condamnation du deuxième chef d’accusation et cinq avaient voté pour la condamnation du troisième chef d’accusation.

La star de la sitcom des années 90 Ce spectacle des années 70 est jugé depuis la mi-octobre pour les viols présumés de trois femmes dans cette maison d’Hollywood Hills en 2001 et 2003.

Masterson, aujourd’hui âgé de 46 ans, était à l’époque l’une des stars de la sitcom à succès et a plaidé non coupable des trois chefs de viol.

Le 28 novembre, Olmedo a remplacé deux jurés d’origine par des suppléants et a dit au panel de recommencer les délibérations, après que les deux jurés soient tombés avec COVID-19.

Les jurés revenaient d’une semaine de congé après avoir dit à Olmedo le 18 novembre qu’ils étaient dans l’impasse et qu’ils ne pouvaient parvenir à un verdict sur aucun des trois chefs de viol contre Masterson après près de trois jours de délibérations.

Le juge leur a dit qu’il était trop tôt pour déclarer un procès nul et continuer à délibérer à leur retour des vacances.

Les trois accusateurs et Masterson étaient membres de l’Église de Scientologie au moment où les allégations se sont produites, et bien que les trois accusateurs aient depuis quitté l’église, Masterson reste membre.

Malgré les instructions préalables au procès d’Olmedo selon lesquelles l’église ne devrait pas devenir un accusé de facto dans le procès, les discussions sur la Scientologie occupaient une place importante dans la salle d’audience de Los Angeles.

DOSSIER – L’acteur Danny Masterson apparaît lors de sa mise en accusation devant la Cour supérieure de Los Angeles à Los Angeles le 18 septembre 2020.

Lucy Nicholson / L’Associated Press



Lors des plaidoiries finales, l’avocat de la défense Phillip Cohen a déclaré que les allégations étaient si truffées de contradictions et d’incohérences que les procureurs ont impliqué l’Église de Scientologie pour aider à combler les lacunes dans son dossier.

“Quand il y a des contradictions et des incohérences, blâmez les autres”, a déclaré Cohen. “Nous avons entendu la Scientologie si souvent que c’est vraiment devenu l’excuse incontournable.”

“Il n’y a pas d’accusations contre la Scientologie, mais vous ne pouvez pas l’éviter”, a déclaré le procureur adjoint du district Reinhold Mueller dans sa réfutation.





Mueller a déclaré que les femmes avaient tardé à signaler les viols présumés parce que les règles de la Scientologie les empêchaient de se rendre aux forces de l’ordre et si elles parlaient en dehors de l’église de ce qui s’était passé, elles seraient ostracisées.

Les femmes, a déclaré Mueller, avaient peur de témoigner parce qu’elles avaient été harcelées, intimidées et harcelées par l’église après avoir signalé les crimes.

Si les déclarations des femmes étaient toutes cohérentes, cela aurait indiqué qu’elles étaient scénarisées, a déclaré Mueller. Il a déclaré que des incohérences surviennent souvent lorsque les victimes d’agressions sexuelles doivent revivre leurs épreuves lorsqu’elles parlent à la police pour la première fois.

“Ils doivent chercher à l’intérieur d’eux-mêmes et retirer cette douleur et ce traumatisme qu’ils ont enfouis en eux-mêmes”, a déclaré Mueller. “Vous pouvez y trouver des incohérences.”

Le témoignage des femmes – toutes appelées Jane Does 1-3 – était graphique et émotionnel. Une femme a dit qu’elle avait vomi et s’était évanouie après que Masterson lui ait donné une boisson mélangée. Elle a dit qu’elle avait repris conscience pour le trouver en train d’avoir des relations sexuelles brutales et douloureuses avec elle.

Une ancienne petite amie de Masterson a déclaré qu’elle s’était réveillée pour le trouver en train de coucher avec elle alors qu’elle n’avait pas consenti.

Masterson a choisi de ne pas témoigner et son avocat, au lieu de fournir des preuves à décharge, s’est plutôt concentré sur la façon dont les histoires des femmes avaient changé au fil du temps, arguant que les actes étaient consensuels.

Danny Masterson devant le tribunal de Los Angeles le mardi 18 mai 2021.

TNS via ZUMA Wire/AP Photo



“La clé de cette affaire n’est pas quand ils l’ont signalé”, a déclaré Cohen. « C’est ce qu’ils ont dit quand ils l’ont signalé. Ce qu’ils ont dit après l’avoir signalé. Et ce qu’ils ont dit au procès.

Il a déclaré que la représentation par les procureurs de Masterson en tant que “monstre effrayant et abusif commandant” avait été minée par le témoignage de son ancienne petite amie qui a déclaré qu’elle avait volontairement eu des relations sexuelles avec lui après les viols présumés.

« J’ai compris le thème : peindre Danny comme un monstre. Mais quand vous regardez le témoignage réel, cela nous dit quelque chose de différent », a déclaré Cohen. “C’est le problème quand vous commencez à vous écarter de la vérité.”

Mueller a dit au jury de s’en tenir aux preuves et de ne pas se laisser influencer par la défense.

Il s’est moqué d’une déclaration faite par Cohen lorsqu’il a dit aux jurés qu’ils pouvaient acquitter Masterson s’ils pensaient qu’il “croyait réellement et raisonnablement” que les femmes avaient consenti à avoir des relations sexuelles.

Mueller a déclaré que personne ne croirait que les actes décrits étaient consensuels. Il leur a rappelé qu’une femme avait répété à plusieurs reprises à Masterson “non”, lui avait tiré les cheveux et avait essayé de se dégager de lui.

Une autre femme a déclaré que Masterson l’avait aidée à vomir en mettant son doigt dans sa gorge, puis lui avait dit qu’elle était dégoûtante et l’avait fait prendre une douche parce qu’elle l’avait vomi dans ses cheveux, a déclaré Mueller.

“Ensuite, il la met au lit, la retourne et fait ce qu’il veut avec elle”, a déclaré Mueller. « Il n’y a pas de croyance raisonnable (elle) a consenti. Absolument pas.”

— Avec des fichiers de l’Associated Press